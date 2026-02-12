Đà Nẵng kiểm soát chặt xe khách kém an toàn, xe giường nằm 2 tầng

Ngày 12.2, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm. Trọng tâm là xe khách hoạt động theo hình thức hợp đồng nhưng thực hiện không đúng nội dung hợp đồng; dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, chở hành khách không có tên trong hợp đồng vận chuyển.

Đà Nẵng siết chặt quản lý xe giường nằm 2 tầng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các hành vi vi phạm về thời gian lái xe, tốc độ, nồng độ cồn, số người được phép chở, hành trình vận tải cũng như việc sử dụng ma túy, chất kích thích của người điều khiển phương tiện sẽ được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm.

UBND các xã, phường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải theo hình thức hợp đồng hoạt động sai quy định trên địa bàn quản lý, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Xây dựng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh. Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật trước khi đưa vào khai thác; không chở quá số người quy định; không tự ý tăng giá vé hoặc thu sai mức đã đăng ký, kê khai.

Ngoài ra, hàng hóa trên xe phải được chằng buộc, phân bổ hợp lý; hành khách được hướng dẫn kỹ năng an toàn và thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Các đơn vị vận tải phải tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ; quán triệt lái xe chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông và văn hóa giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái phải được khai thác hiệu quả để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về tốc độ, thời gian lái xe liên tục và hành trình vận tải.

Công tác bảo trì, bảo dưỡng phương tiện phải được thực hiện thường xuyên; kiểm tra kỹ động cơ, hệ thống lái, phanh, lốp, đèn và các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Các phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, an toàn sẽ kiên quyết không cho tham gia lưu thông.

Đáng chú ý, đối với xe khách giường nằm 2 tầng, Sở Xây dựng yêu cầu chỉ khai thác trên các tuyến đường bảo đảm điều kiện hạ tầng an toàn; không bố trí hoạt động trên các tuyến có nguy cơ mất an toàn giao thông cao; tuyệt đối không sử dụng xe giường nằm 2 tầng trên các tuyến đường cấp 5, cấp 6 miền núi. Lái xe điều khiển loại phương tiện này phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe khách trên 29 chỗ.

Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe phải kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với trường hợp không đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát tại bến.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng giao các phòng chuyên môn tiếp tục rà soát, đánh giá các đoạn tuyến có yếu tố kỹ thuật hạn chế như đèo dốc, đường cong, tầm nhìn hạn chế để kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải, kiên quyết đình chỉ khai thác đối với phương tiện, đơn vị không đáp ứng điều kiện an toàn theo quy định.