Cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm: Cú đấm thép vào tội phạm ma túy

Từ ngày 15.5, toàn lực lượng Công an TP.HCM bước vào "trận đánh" 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện tội phạm, đấu tranh làm sạch địa bàn. Đây là chiến dịch nhằm xây dựng bệ đỡ vững chắc để hiện thực hóa khát vọng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Hàng chục bị can trong một đường dây ma túy PC04 vừa triệt phá Ảnh: CACC

"Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả" là phương châm hành động "6 rõ" được trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ, từ các phòng nghiệp vụ tinh nhuệ nhất cho đến từng cán bộ công an phường, xã, đặc khu. Trong chiến dịch này, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu được gắn chặt với hiệu quả chuyển hóa địa bàn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay sau tín hiệu phát lệnh bắt đầu đợt cao điểm, không khí ở các đơn vị trở nên nóng hơn bao giờ hết. Những ngày này, TP.HCM gần như không ngủ. Dưới ánh đèn đường, bóng áo xanh, áo vàng nhạt của lực lượng Công an nhân dân đổ đến các ngõ hẻm.

Công an TP.HCM cho biết phương thức triển khai được xác định là "rà từng ngõ, gõ từng nhà, xét từng đối tượng". Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng cộm cán, mà là tổng rà soát, "lập danh mục" chính xác từng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn nhằm phục vụ công tác chuyển hóa bền vững. Tinh thần là kiên quyết không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự có điều kiện tồn tại, hình thành các "điểm nóng" gây bức xúc trong nhân dân.

C UỘC ĐỘT KÍCH LÚC RẠNG SÁNG

Thực tế ngay trong những ngày đầu đợt cao điểm đã cho thấy tình hình hết sức phức tạp của tội phạm ma túy. Các đường dây không còn co cụm trong các con hẻm tối mà ẩn mình tinh vi dưới danh nghĩa các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, sử dụng công nghệ cao để điều hành hoặc thiết lập mạng lưới liên tỉnh quy mô lớn. Thế nhưng, nhiều đường dây tội phạm lớn đã bị triệt hạ tận gốc với tinh thần: "Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng".

Điển hình cho tinh thần truy xét đến cùng là chuyên án VX1326D do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) xác lập. Trước đó, lúc 1 giờ 30 ngày 12.4, PC04 chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đổ bộ, kiểm tra bar Revo (số 15 - 15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu). Giữa tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn mờ, hàng trăm thanh niên nháo nhào tìm đường tháo chạy nhưng tất cả các lối ra vào đã bị khóa chặt.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 người sử dụng pod chill (loại ma túy được ngụy trang dưới vỏ bọc tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử - PV) và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán.

Nếu như trước đây, vụ án có thể khép lại sau khi bắt quả tang kẻ bán lẻ, thì nay thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, các trinh sát đã lần ngược theo "dòng chảy" của nguồn hàng. Trinh sát nhớ lại qua đấu tranh khai thác, PC04 nhanh chóng làm rõ và triệt phá 2 nguồn cung cấp ma túy cần sa lớn cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu.

71 người bị bắt giữ trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh Ảnh: CACC

"Không dừng lại ở đó, mũi trinh sát tiếp tục lần theo dấu vết bóc gỡ đường dây mua bán ma túy tổng hợp, triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm, khởi tố thêm 3 bị can về hành vi trốn thuế với số tiền gian lận nhiều tỉ đồng", trinh sát cho biết.

T Ừ MỘT CON NGHIỆN LẦN RA ĐƯỜNG DÂY MA TÚY LIÊN TỈNH

Một chiến công khác chứng minh hiệu quả của tư duy phá án mới trong cao điểm 45 ngày đêm là chuyên án VA0126Đ. Qua công tác quản lý địa bàn và sàng lọc đối tượng từ cơ sở, PC04 phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng là đối tượng nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ hoạt động lưu động tại khu vực các phường giáp ranh giữa TP.HCM cũ và Bình Dương cũ (Bến Cát, Thới Hòa, Thủ Dầu Một...).

Từ mắt xích nhỏ, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ 140 người Ảnh: CACC

Sau khi bắt giữ Tùng trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, chỉ từ mắt xích nhỏ nhoi này, các tổ công tác của PC04 đồng loạt tung quân truy xét với quyết tâm phá vỡ toàn bộ mạng lưới. Từ đó, PC04 bắt giữ 3 bị can đầu trên bán ma túy cho Tùng; xác định và xử lý 12 phân nhánh đầu dưới chuyên mua ma túy về bán lại cho các con nghiện.

Đặc biệt, nhận diện đường đi của nguồn hàng từ khu vực Tây nguyên vào TP.HCM, các trinh sát đã mật phục, bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy tổng hợp. Như vậy, chỉ từ một đối tượng nghiện ban đầu, chuyên án đã bóc gỡ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng (khởi tố 105 bị can), thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại cùng hàng loạt vũ khí, phương tiện liên quan.

Một điểm nhấn mạnh mẽ trong đợt ra quân lần này là quan điểm xử lý kiên quyết, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" của lực lượng công an. Sáng 20.5, PC04 cũng đã triệt phá thành công một đường dây ma túy lớn, khởi tố và bắt tạm giam 71 người.

Đáng chú ý, trong số những người bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội gồm Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (ca sĩ Sơn Ngọc Minh). Cả hai đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

"Việc xử lý nghiêm minh các cá nhân có sức ảnh hưởng xã hội là lời cảnh tỉnh sâu sắc, khẳng định rằng trước pháp luật mọi công dân đều bình đẳng. Bất kể anh là ai, giữ vị trí gì, nếu nhúng chàm và gieo rắc cái chết trắng, đều phải bị nghiêm trị", Công an TP.HCM khẳng định.

Trả lời PV Thanh Niên về việc đạt được mục tiêu "Thành phố không ma túy vào năm 2030", thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh công tác phòng chống ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo thống nhất của chính quyền và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cốt lõi là phải xây dựng cho được một "lá chắn cộng đồng" vững chắc từ xã, phường, đặc khu.

"Để vững chắc thì lá chắn ấy phải được triển khai từ cơ sở với phương châm: mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng, chống ma túy. Phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với công thức "3 giảm" (giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại) và "5 tăng" (tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số); thực hiện đồng bộ với chuyển hóa địa bàn trọng điểm từ khu phố, ấp, khu dân cư", thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết.

Theo Phó giám đốc Công an TP.HCM, chính quyền cơ sở cần phát huy tối đa vai trò quản lý địa bàn, nắm chắc biến động dân cư, thực hiện tốt an sinh xã hội để chăm lo cho người yếu thế, từ đó chủ động phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm.

"Đồng thời, vai trò của gia đình phải được đề cao như một môi trường gần gũi nhất để quản lý, giáo dục, ngăn ngừa con em (nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên) sa ngã. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong việc tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng chính là "chìa khóa" cốt lõi", thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh. (còn tiếp)