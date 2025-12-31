TP.HCM quyết tâm xây dựng 'Thành phố không ma túy' vào năm 2030

Ngày 30.12, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới" và quán triệt, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM…

Từ "phòng chống" sang "xây dựng"

Đây không chỉ là một hội nghị tổng kết thông thường, mà là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý xã hội: Chuyển từ "phòng chống" thụ động sang "xây dựng" môi trường sạch, an toàn tuyệt đối cho người dân. Thành tựu này được minh chứng bằng con số cụ thể: Tội phạm về trật tự xã hội kéo giảm 13,1% so với giai đoạn 2016 - 2020. Những loại tội phạm từng là nỗi ám ảnh như "tín dụng đen", tội phạm đường phố dần bị đẩy lùi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh sức mạnh của lòng dân một lần nữa được khẳng định qua 39 mô hình tự quản. Tiêu biểu là "Mô hình 5+1" đã cảm hóa, giáo dục hơn 13.155 người và giải quyết việc làm cho hơn 5.325 người lầm lỡ. Trên mặt trận tấn công tội phạm, lực lượng công an đã triệt xóa 2.435 băng nhóm, bắt giữ hơn 11.300 người. Đặc biệt, cuộc chiến chống ma túy ghi dấu ấn lịch sử với các chuyên án xuyên quốc gia, bóc gỡ đường dây thu giữ gần 600 kg ma túy và dòng tiền giao dịch khổng lồ lên đến 29.000 tỉ đồng.

TP.HCM bình yên nhất trong 10 năm qua

Một điểm mới đột phá mà Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại hội nghị là việc đưa công nghệ vào cuộc chiến chống ma túy. Ngay trong tháng 1.2026, nội dung "Xây dựng Thành phố không ma túy" sẽ được tích hợp vào các ứng dụng công nghệ (app) hiện có.

"Thông qua dữ liệu số, lãnh đạo thành phố có thể giám sát biến động tại từng địa phương theo "thời gian thực". Việc theo dõi sát sao từng tuần, từng tháng không chỉ đảm bảo tính công khai, minh bạch mà còn buộc các đơn vị phải hành động quyết liệt, không thể đánh trống bỏ dùi", Bí thư Thành ủy TP.HCM cho hay, đồng thời khẳng định: "Xây dựng Thành phố không ma túy không chỉ là mục tiêu an ninh, mà là thực hiện sứ mệnh phát triển toàn diện con người. Một thành phố đáng sống phải là một thành phố an toàn, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển mà không phải lo sợ hiểm họa ma túy rình rập".

Dự hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận sự chủ động của TP.HCM. Ông nhấn mạnh: "Trong hơn 10 năm trở lại đây, đây có thể nói là thời điểm thành phố được ghi nhận là an toàn và bình yên nhất".

Nghị quyết 02 đặt ra một lộ trình với 6 nhiệm vụ và 26 giải pháp: - Năm 2026: Tập trung xây dựng 30% địa bàn cấp xã và toàn bộ các cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp đạt chuẩn "không ma túy". - Năm 2028: Nâng tỷ lệ lên 80% địa bàn cấp xã và 90% khu phố, ấp sạch ma túy. - Năm 2029 - 2030: Hoàn thành 100% mục tiêu trên TP.HCM và duy trì bền vững kết quả. TP.HCM sẽ triển khai đồng bộ chiến lược "3 giảm - 5 tăng" - 3 giảm: Giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. - 5 tăng: Tăng hiệu quả lãnh đạo; tăng hiệu lực tổ chức thực hiện; tăng kiểm tra, giám sát; tăng nguồn lực và đặc biệt là tăng ứng dụng chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, kết quả kéo giảm tội phạm của TP.HCM đã đóng góp cực kỳ quan trọng vào bức tranh chung của cả nước. Năm 2025, tội phạm toàn quốc giảm 24,3%, trong đó các loại tội phạm nguy hiểm giảm sâu. TP.HCM đang dần hình thành một mô hình xã hội trật tự, kỷ cương và đây chính là tấm "Huân chương cao quý nhất" mà người dân dành cho lãnh đạo thành phố.

Bên cạnh những thành quả đạt được 15 năm qua, Thứ trưởng Bộ Công an cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức khổng lồ mà một siêu đô thị đang phải đối mặt. Sau khi sáp nhập và mở rộng không gian phát triển, TP.HCM hiện là nơi cư ngụ của hơn 14 triệu dân (chiếm 13% dân số cả nước), đón 30 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Với GRDP chiếm 23% và thu ngân sách chiếm tới 40% cả nước, sự ổn định của thành phố không chỉ là vấn đề địa phương mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh kinh tế quốc gia.

Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển là sự phức tạp trong quản trị xã hội. Hiện TP.HCM quản lý hơn 30.000 người nghiện và người sử dụng ma túy trái phép. Đây là con số cực lớn, tạo ra áp lực nặng nề lên hệ thống an ninh, y tế và an sinh xã hội. Việc mở rộng mô hình chính quyền đô thị 2 cấp với định hướng "một trung tâm, ba khu vực, một đặc khu" tạo ra dư địa tăng trưởng nhưng cũng đòi hỏi năng lực quản trị nhà nước về ANTT ở tầm cao mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Thành ủy TP.HCM tiếp tục coi phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài. Trong đó, cần xác định rõ người dân là trung tâm, là chủ thể và là động lực. Công tác phòng ngừa phải được đặt lên hàng đầu để "giảm công tác đấu tranh". Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm yếu thế như người tâm thần, trẻ em lang thang, người thất nghiệp để triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tội phạm.