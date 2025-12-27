Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an triệt phá băng giang hồ cộm cán tàng trữ hơn 10.000 viên đạn

Ngọc Lê - Trần Kha
27/12/2025 09:11 GMT+7

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa phối hợp cùng nhiều đơn vị triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do một đối tượng giang hồ cầm đầu, thu giữ kho đạn khủng.

Ngày 27.12, theo nguồn tin Thanh Niên, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các tỉnh thành Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng triệt phá thành công băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do Võ Thanh Tùng (ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu.

Công an triệt phá băng nhóm giang hồ cộm cán tàng trữ hơn 10.000 viên đạn- Ảnh 1.

Công an triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Võ Thanh Tùng cầm đầu

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, Võ Thanh Tùng là đối tượng giang hồ cộm cán, từng có tiền án về tội "cố ý gây thương tích". Tùng thường xuyên xuất, nhập cảnh qua biên giới Việt Nam - Campuchia và có dấu hiệu hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia.

Thời gian gần đây, Tùng lôi kéo, quy tụ nhiều đàn em có tiền án, tiền sự để hoạt động trọng án. Nhóm này tìm mua vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại các địa bàn giáp ranh, khu vực vắng vẻ nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 19.12, hơn 150 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt ra quân.

Tại các tỉnh thành Đồng Nai, Phú Yên và Đà Nẵng, lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc; đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của các mắt xích trong đường dây mua bán vũ khí.

Tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ "kho" tang vật gồm: 1 khẩu súng ngắn, hơn 10.000 viên đạn các loại (sử dụng cho vũ khí quân dụng), hơn 200 triệu đồng, 1 xe ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan.

Công an triệt phá băng nhóm giang hồ cộm cán tàng trữ hơn 10.000 viên đạn- Ảnh 2.

Tang vật thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 20 người, trong đó có 1 người bị điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đánh bạc"; 3 người về hành vi "tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; 4 người về hành vi "tổ chức đánh bạc"; 12 người về hành vi "đánh bạc".

Hiện vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng, truy quét triệt để các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

giang hồ Băng nhóm campuchia Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an phường Hòa Hiệp
