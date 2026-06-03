Vạch dừng đèn đỏ nằm trước tiểu đảo được đi hay phải dừng? CSGT giải thích

Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội những ngày gần đây về việc xe máy rẽ phải qua tiểu đảo khi đèn đỏ đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng có tiểu đảo thì được phép rẽ phải liên tục, trong khi không ít ý kiến khẳng định nếu phía trước có vạch dừng chờ đèn thì vẫn phải dừng lại.



Vạch dừng chờ đèn nằm trước tiểu đảo khiến nhiều người không biết nên đi hay dừng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tranh cãi xuất phát từ một giao lộ có bố trí tiểu đảo rẽ phải. Theo nội dung video, tại đây vạch dừng chờ tín hiệu đèn được kẻ trước tiểu đảo và trước cụm đèn tín hiệu. Người đăng tải cho rằng trong trường hợp này, người điều khiển phương tiện phải dừng trước vạch khi đèn đỏ, chỉ được đi tiếp khi đèn xanh hoặc có tín hiệu cho phép rẽ phải.

Ngay dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình.

Tài khoản Thủy Sinh lại nhận định trường hợp này phải dừng đèn đỏ vì tiểu đảo nằm phía sau vạch dừng, đồng thời không có đèn tín hiệu riêng hoặc biển báo cho phép rẽ phải liên tục.

Nhiều người tham gia giao thông rẽ phải khi đèn đỏ vì chưa nắm rõ quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số người cũng cho rằng cách tổ chức giao thông hiện nay dễ gây nhầm lẫn. Tài khoản Trưởng Đại Hiệp nhận xét vạch dừng khá mờ, khi lưu lượng xe đông rất khó quan sát. Nhiều ý kiến khác bày tỏ lo ngại người dân có thể vô tình vi phạm nếu không nắm rõ quy định.

Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng cứ có tiểu đảo là được phép rẽ phải liên tục.

Tài khoản Bảo Minh cho rằng vạch dừng chỉ là nơi để phương tiện dừng chờ tín hiệu đèn, còn nếu nhánh rẽ phải không chịu sự điều khiển của đèn tín hiệu thì việc dừng lại là không cần thiết.

Tài khoản Ba Sunny bình luận đèn tín hiệu và vạch dừng chỉ áp dụng cho các phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái, còn nhánh rẽ phải qua tiểu đảo được thiết kế nhằm giảm ùn tắc nên có thể lưu thông liên tục.

Tài khoản Phong Lê cũng cho rằng phương tiện rẽ phải trong trường hợp này không đi qua vị trí đặt đèn tín hiệu nên không thể xem là vượt đèn đỏ. Một số ý kiến khác đặt câu hỏi nếu không cho rẽ phải thì việc xây dựng tiểu đảo có còn ý nghĩa hay không.

Đi hay dừng ở tiểu đảo rẽ phải?

Theo ghi nhận của phóng viên tại giao lộ Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long (TP.HCM), vạch dừng chờ đèn đỏ tại khu vực này vừa được kẻ lại rõ hơn. Quan sát thực tế cho thấy vạch dừng nằm phía trước tiểu đảo rẽ phải và phía trước cụm đèn tín hiệu giao thông.

Người dân sống gần đây cho biết vẫn thường xuyên thấy một số ô tô, xe máy rẽ phải khi đèn đỏ tại giao lộ này.

Nhiều người rẽ phải ở tiểu đảo này mà không biết mình đi sai luật ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo một đội CSGT cho biết tại giao lộ này, tất cả phương tiện khi gặp đèn đỏ đều phải dừng trước vạch dừng. Người điều khiển phương tiện không được rẽ phải liên tục bởi vạch dừng đã được bố trí trước tiểu đảo.

Theo CSGT, nhiều người thường hiểu nhầm rằng có tiểu đảo là được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Tuy nhiên việc được rẽ phải liên tục hay không còn phụ thuộc vào tổ chức giao thông cụ thể tại từng giao lộ, vị trí vạch dừng, hệ thống đèn tín hiệu và biển báo đi kèm.

Đại diện đơn vị phụ trách địa bàn cho biết lực lượng chức năng đang nghiên cứu đề xuất lắp thêm đèn tín hiệu dành riêng cho hướng rẽ phải liên tục tại giao lộ này.

Như vậy, với trường hợp giao lộ Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long hiện nay, người điều khiển phương tiện gặp đèn đỏ phải dừng trước vạch dừng và không được rẽ phải liên tục qua tiểu đảo.