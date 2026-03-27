Dừng đèn đỏ chắn lối xe rẽ phải có bị phạt 22 triệu?

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao thông tin dừng đèn đỏ cản đường xe rẽ phải có thể bị CSGT phạt tới 22 triệu đồng. Điều này khiến nhiều người tham gia giao thông ở TP.HCM lo lắng vì trên địa bàn có tới hơn 800 giao lộ có biển "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải".

Nhiều người lo lắng khi đọc thông tin dừng đèn đỏ cản đường xe rẽ phải bị phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dưới phần bình luận, xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng tình trạng dừng đèn đỏ chắn lối xe rẽ phải diễn ra khá phổ biến, nên việc xử phạt như trên sẽ góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Trong khi đó, ý kiến còn lại nhìn vào thực tế mật độ phương tiện tại TP.HCM, cho rằng quy định này khó áp dụng tại các giao lộ thông thường, mà chỉ phù hợp ở những vị trí có kẻ vạch mắt võng.

Một số người cũng bày tỏ bức xúc cho rằng ở các giao lộ khi dừng chờ đèn "muốn rẽ cũng không được" vì bị xe buýt dừng chắn lối.

Dừng đèn đỏ cản đường rẽ phải bị phạt khi nào?

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một đội CSGT cho biết, dừng đèn đỏ cản đường xe rẽ phải chỉ vi phạm quy định nếu tại giao lộ có làn đường dành riêng cho xe rẽ phải hoặc làn đường kẻ vạch mắt võng kèm dấu mũi tên rẽ phải.

CSGT giải thích, biển "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" là biển cảnh báo nên không được xem là bắt buộc. "Việc chừa một khoảng trống ở giao lộ có biển "chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" này là không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu người dừng trước chủ động chừa chỗ cho người cần rẽ được rẽ thì sẽ giảm ùn tắc tại giao lộ", CSGT chia sẻ.

Nhiều giao lộ tại TP.HCM có đèn cho xe máy rẽ phải để giảm ùn tắc tại giao lộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Còn vạch mắt võng là hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường nên gặp vạch mắt võng người dân bắt buộc nhường để không bị CSGT phạt. Ở các giao lộ có kẻ vạch mắt võng kèm dấu mũi tên rẽ phải để tạo làn rẽ phải liên tục thì người tham gia giao thông tuyệt đối không được dừng đè vạch.



Hành vi dừng chờ đèn đỏ đè vạch mắt võng chắn lối xe rẽ phải trong các tình huống này sẽ bị CSGT xử phạt trực tiếp hoặc phạt nguội từ 400.000 - 600.000 đồng đối với xe máy, ô tô bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng (lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe).



Bên cạnh đó, Nghị định 168/2024 cũng quy định, dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe mà gây tai nạn giao thông thì mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm bằng lái xe.

Người dân TP.HCM có nhường đường xe rẽ phải?

Tại TP.HCM, câu chuyện người dân có nhường đường cho xe rẽ phải khi dừng đèn đỏ đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trên thực tế, ở những giao lộ có biển báo cho phép rẽ phải khi đèn đỏ hoặc có làn rẽ riêng, việc nhường đường là cần thiết để đảm bảo lưu thông thông suốt.

Tuy nhiên, do mật độ phương tiện luôn ở mức cao, đặc biệt vào giờ cao điểm, nhiều người đi xe máy thường dừng kín mặt đường, vô tình chắn lối rẽ phải. Không ít trường hợp xuất phát từ thói quen hoặc thiếu quan sát, nhưng cũng có ý kiến cho rằng hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu vạch kẻ rõ ràng khiến người dân khó nhận biết.

Tại TP.HCM, phần lớn các làn đường sát lề phải là làn đường bố trí cho xe đi thẳng và rẽ phải nên xe đi thẳng cũng được dừng ở làn này khi chờ đèn đỏ (khi giao lộ không kẻ vạch mắt võng và dấu mũi tên rẽ phải) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bên cạnh đó, tâm lý "điền chỗ trống" để nhanh qua nút giao cũng góp phần làm tình trạng này phổ biến hơn.