Đời sống Cộng đồng

Xe khách chạy ngược chiều bị CSGT TP.HCM phạt đến 20 triệu đồng

Vũ Phượng - Trần Kha
25/03/2026 17:30 GMT+7

Một xe khách chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn (TP.HCM) vừa bị lực lượng CSGT xác minh, xử lý nghiêm. Hành vi này được cảnh báo đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Ngày 25.3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã làm việc với tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Xe khách chạy ngược chiều tại TP . HCM bị phạt nặng đến 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Xe khách chạy ngược chiều

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 24.3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe khách mang biển số 61B - 018.xx lưu thông ngược chiều trên tuyến đường Tân Sơn (TP.HCM), khiến nhiều người bức xúc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là anh N.V.S (42 tuổi). Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng (điểm d, khoản 9, điều 6), đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo CSGT, hành vi đi ngược chiều, đặc biệt đối với xe khách chở nhiều người, là cực kỳ nguy hiểm. Khi phương tiện di chuyển sai làn, sai hướng trên các tuyến đường có mật độ cao, nguy cơ xảy ra va chạm trực diện rất lớn, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế N.V.S thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều tại tuyến đường có biển cấm

Tài xế N.V.S thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều tại tuyến đường có biển cấm

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Thời gian qua, lực lượng CSGT TP.HCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe khách như đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định… nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện từ phản ánh của người dân qua mạng xã hội, camera hành trình. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục xác minh, xử lý triệt để, không có ngoại lệ.

CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, đi đúng phần đường, làn đường. Việc chủ quan, vì tiện lợi trước mắt mà vi phạm quy định giao thông không chỉ khiến bản thân bị xử phạt nặng mà còn có thể gây nguy hiểm cho nhiều người khác. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, việc chấp hành nghiêm luật giao thông là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
