Xe khách chạy ngược chiều bị CSGT TP.HCM phạt đến 20 triệu đồng

Ngày 25.3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đã làm việc với tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Xe khách chạy ngược chiều ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 24.3, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe khách mang biển số 61B - 018.xx lưu thông ngược chiều trên tuyến đường Tân Sơn (TP.HCM), khiến nhiều người bức xúc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là anh N.V.S (42 tuổi). Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng (điểm d, khoản 9, điều 6), đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo CSGT, hành vi đi ngược chiều, đặc biệt đối với xe khách chở nhiều người, là cực kỳ nguy hiểm. Khi phương tiện di chuyển sai làn, sai hướng trên các tuyến đường có mật độ cao, nguy cơ xảy ra va chạm trực diện rất lớn, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế N.V.S thừa nhận hành vi điều khiển xe đi ngược chiều tại tuyến đường có biển cấm

Thời gian qua, lực lượng CSGT TP.HCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe khách như đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định… nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện từ phản ánh của người dân qua mạng xã hội, camera hành trình. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục xác minh, xử lý triệt để, không có ngoại lệ.

CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, đi đúng phần đường, làn đường. Việc chủ quan, vì tiện lợi trước mắt mà vi phạm quy định giao thông không chỉ khiến bản thân bị xử phạt nặng mà còn có thể gây nguy hiểm cho nhiều người khác. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, việc chấp hành nghiêm luật giao thông là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.