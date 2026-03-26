Đèn giao thông 'lúc có lúc không', giao lộ ở Bình Chánh... mạnh ai nấy chạy

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại giao lộ Đoàn Nguyễn Tuấn - An Phú Tây Hưng Long (xã Bình Chánh, TP.HCM) cho thấy, dù trụ đèn đã được lắp đặt từ lâu nhưng hệ thống đèn giao thông tại đây lại trong tình trạng "tê liệt", gây khó khăn cho người đi đường.

Bất an vì đèn giao thông "lúc có lúc không"

Tại khu vực này, hệ thống đèn tín hiệu (xanh, đỏ, vàng) trên trục Đoàn Nguyễn Tuấn đã được thay thế bằng đèn vàng nhấp nháy từ khoảng một năm nay để cảnh báo giảm tốc độ. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, ngay cả đèn vàng này cũng hoạt động không ổn định, "lúc có, lúc không", thậm chí có thời điểm tắt hoàn toàn.

Tình trạng giao thông hỗn loạn tại giao lộ Đoàn Nguyễn Tuấn - An Phú Tây Hưng Long ẢNH: TRẦN KHA

Bà con sinh sống gần giao lộ cho biết, do đèn giao thông không hoạt động, việc lưu thông qua đây hết sức hỗn loạn. "Mạnh ai nấy chạy, không ai nhường ai nên va quẹt xảy ra như cơm bữa. Có vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng năm ngoái cũng vì khu vực này thiếu tín hiệu đèn điều tiết", một người dân tại xã Bình Chánh lo lắng.

Trong chiều 24.3, PV quan sát thấy hệ thống đèn giao thông tại đây tắt lịm, các phương tiện băng qua giao lộ một cách tự phát. Đến sáng 25.3, đèn vàng có nhấp nháy nhưng tình trạng lộn xộn vẫn không thuyên giảm.

Vào giờ cao điểm, lượng xe đổ về quá đông khiến giao lộ bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt để điều tiết, phân luồng và xử lý các trường hợp dừng đậu xe gây cản trở.

Nên lắp đèn xanh đỏ hay giữ đèn vàng?

Về giải pháp cho giao lộ này, hiện đang có 2 luồng ý kiến trái chiều từ phía người dân địa phương.

Đa số ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần sớm đấu nối và vận hành hệ thống đèn xanh - đỏ - vàng đầy đủ. Ông Nguyễn Văn Liêm (67 tuổi, tài xế xe ôm khu vực) chia sẻ: "Cứ sáng sớm là kẹt cứng, nhất là khi công nhân đi làm lúc 6 giờ 30. Có đèn xanh đỏ thì người dân mới chấp hành luật, đi lại trật tự và an toàn hơn được". Nhiều người cũng khẳng định khi các giao lộ lân cận đã có đèn hoạt động ổn định thì việc "bỏ trống" giao lộ này là bất hợp lý.

Đèn giao thông không hoạt động tại giao lộ Đoàn Nguyễn Tuấn - An Phú Tây Hưng Long chiều 24.3 nên mạnh ai nấy chạy ẢNH: TRẦN KHA

Ngược lại, một luồng ý kiến nhỏ hơn lo ngại do giao lộ nằm sát khu vực chợ, nếu để đèn đỏ quá lâu, dòng xe ô tô, xe tải có thể bị dồn ứ kéo dài, gây tắc nghẽn.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, người dân tại khu vực mong muốn cơ quan chức năng sớm có lời giải thích về hiện trạng hệ thống đèn giao thông tại giao lộ Đoàn Nguyễn Tuấn - An Phú Tây Hưng Long, đồng thời đưa ra phương án tổ chức giao thông tối ưu nhất để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, đại diện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đoàn Nguyễn Tuấn - An Phú Tây Hưng Long được bố trí hoạt động ở chế độ chớp vàng từ khi lắp đặt hoàn thành đưa vào sử dụng cho đến nay (cách đây 11 năm).

Các phương tiện đối đầu nhau khi đi qua giao lộ ẢNH: TRẦN KHA

Về duy trì tình trạng hoạt động ở chế độ chớp vàng, trung tâm thường xuyên thực hiện kiểm tra để đảm bảo đèn hoạt động, cảnh báo thường xuyên cho người tham gia giao thông qua khu vực nút giao.

Liên quan đến tình hình giao thông hiện nay như phản ánh của bạn đọc, trung tâm ghi nhận và cho biết sẽ phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật, CSGT và chính quyền địa phương để khảo sát hiện trường, ghi nhận lưu lượng để báo cáo đề xuất phương án tổ chức giao thông nút giao thông này (kể cả phương án tổ chức giao thông bằng tín hiệu đèn xanh - vàng - đỏ).