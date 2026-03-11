Ruộng dưa hấu ở Bình Chánh hư hại, nông dân lo mất hơn 60 triệu tiền vốn

Dưới cái nắng gay gắt bên đường Nguyễn Văn Linh, những trái dưa hấu vốn là hy vọng thoát nghèo của gia đình chị Lệ (58 tuổi, ở Vĩnh Long) giờ đây nằm lăn lóc, lổn nhổn trên đất dự án. Suốt 8 năm bám trụ tại TP.HCM mướn đất canh tác, chưa bao giờ chị thấy xót xa như lúc này khi tiền vốn bỏ ra hơn 60 triệu đồng nhưng thu về chỉ là những con số lẻ.

Sâu bệnh bủa vây ruộng dưa

Chị Lệ cho biết, gia đình chị thuê 4 công đất trồng dưa hấu và 6 công đất lúa tại khu vực ấp 37, xã Bình Chánh, TP.HCM (đối diện chung cư HQC Plaza). Dù đã đổ bao công sức chăm sóc và chi phí khác nhưng dịch rầy rệp năm nay quá nặng khiến vỏ dưa bị sâu ăn xấu xí, quả không lớn nổi.

"Năm ngoái dưa đẹp, bóng loáng, khách mua nườm nượp. Năm nay bẻ lên là thúi, có cả công đất coi như bỏ trắng vì dưa hư hết rồi", chị Lệ buồn rầu chia sẻ.

Chị Lệ tranh thủ dùng xe rùa đẩy dưa đi bán ẢNH: TRẦN KHA

Chồng chị, anh Nguyễn Văn Bá, từng là lao động chính nhưng sau lần tai nạn giàn giáo và di chứng tai biến, anh không còn khả năng làm nặng. Hiện anh phải đi xin đồ thừa về bán làm thức ăn gia súc để đỡ đần vợ. Đứa con trai út ngoài 20 tuổi cũng đành gác lại giấc mơ đèn sách, vừa đi làm công trình vừa phụ mẹ bốc vác, bán dưa bên lề đường.

Đứng đợi người qua đường dừng chân ủng hộ

Tính đến nay, dù đã nỗ lực "mót" từng trái từ ngày 29 tết, số tiền thu về chỉ mới vỏn vẹn 15 triệu đồng, chưa đủ trả tiền công thuê người vác dưa chứ chưa nói đến vốn giống hay phân thuốc. Áp lực nợ nần càng đè nặng khi chủ đất thông báo sẽ thu hồi mặt bằng để thực hiện dự án ngay sau vụ mùa này kết thúc.

Cánh đồng dưa của gia đình chị Lệ đối diện chung cư HQC Plaza đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: TRẦN KHA

Dù vẻ ngoài không được bắt mắt do ảnh hưởng của sâu bệnh, nhưng dưa hấu tại ruộng của chị Lệ vẫn giữ được vị ngọt thanh đặc trưng. Với giá bán rẻ chỉ vài ngàn đồng một ký, hai mẹ con chị vẫn kiên nhẫn đứng đợi người qua đường dừng chân ủng hộ.

Gia đình chị Lệ cho biết năm nay ảnh hưởng thời tiết, sâu rầy khiến dưa hư nhiều ẢNH: TRẦN KHA

Những trái dưa hấu không bán kịp nằm trên đồng bắt đầu hư hỏng ẢNH: TRẦN KHA

Điểm bán dưa của gia đình chị Lệ bên đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: TRẦN KHA

Dù bề ngoài vỏ dưa hơi xấu nhưng khi bổ ra phần ruột bên trong đỏ tươi và ngọt lịm ẢNH: TRẦN KHA



