Tài xế chạy tới 142 km/giờ trên cao tốc chỉ cho phép 90 km/giờ

Vũ Phượng
26/03/2026 09:56 GMT+7

Trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (tốc độ tối đa 90 km/giờ), một tài xế bị phát hiện chạy tới 142 km/giờ và đã bị CSGT xử phạt.

Ngày 26.3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa phát hiện tài xế chạy tới 142 km/giờ trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, trong khi tốc độ tối đa cho phép ở đây là 90 km/giờ.

Đây là mức vi phạm đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc nếu xảy ra va chạm.

Tài xế chạy tới 142 km/giờ

Theo CSGT, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm tốc độ trên các tuyến Phan Thiết - Vĩnh Hảo; Nha Trang - Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vân Phong - Nha Trang. Đáng chú ý, có trường hợp chạy tới 142 km/giờ trên đoạn đường chỉ cho phép tối đa 90 km/giờ.

CSGT được bố trí hóa trang, mật phục, tổ chức đo tốc độ 24/24 giờ trên cả hai chiều, đồng thời thường xuyên thay đổi vị trí kiểm tra để kịp thời phát hiện vi phạm. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc thời gian qua có nguyên nhân trực tiếp từ việc tài xế chạy quá tốc độ, thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.

Trường hợp không dừng được xe vi phạm, CSGT sẽ gửi thông báo phạt nguội

Kết quả xử lý trong ngày 25.3 cho thấy lực lượng chức năng đã phát hiện 36 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó có:

  • 9 trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu;
  • 12 trường hợp vượt từ 5 - dưới 10 km/giờ;
  • 12 trường hợp vượt từ 10 - 20 km/giờ;
  • 2 trường hợp vượt trên 20 - 35 km/giờ;
  • 1 trường hợp vượt trên 35 km/giờ.

Trong số này, CSGT đã lập biên bản trực tiếp 5 trường hợp, đồng thời xử phạt nguội 31 trường hợp thông qua hệ thống camera giám sát. Tổng số tiền xử phạt lên đến 105,9 triệu đồng.

CSGT thường xuyên hóa trang, mật phục để bắn tốc độ trên cao tốc

Theo Cục CSGT, hiện nay toàn bộ các tuyến cao tốc đã được phủ kín hệ thống camera giám sát. Điều này đồng nghĩa không còn "vùng an toàn" cho các hành vi vi phạm, mọi trường hợp đều có thể bị phát hiện và xử lý, kể cả khi không bị dừng xe trực tiếp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ biển báo, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Việc chủ quan, chạy quá tốc độ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể phải trả giá bằng những hậu quả nghiêm trọng.

"Trên cao tốc, tuân thủ là an toàn - vi phạm là rủi ro", CSGT nhấn mạnh, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm trong thời gian tới nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Mức phạt chạy quá tốc độ trên cao tốc:

  • Từ 5 - 10 km/giờ: 800.000 - 1 triệu đồng;
  • Từ 10 - 20 km/giờ: 4 - 6 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe;
  • Trên 20 - 35 km/giờ: 6 - 8 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe;
  • Trên 35 km/giờ: 12 - 14 triệu, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.


