CSGT dùng xe đặc chủng chở người dân vượt đường ngập sâu giữa mưa lớn ở TP.HCM

Chiều 2.6, cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Tại đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây), nhiều xe máy chết máy giữa dòng nước, giao thông gặp không ít trở ngại.

Nước ngập lênh láng đường Nguyễn Ảnh Thủ sau cơn mưa lớn chiều 2.6 ẢNH: PC08

Trước tình hình này, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT An Sương đã có mặt tại các điểm ngập nước để điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua khu vực nguy hiểm.

Ghi nhận tại đường Nguyễn Ảnh Thủ, nước dâng cao khiến nhiều xe máy không thể tiếp tục lưu thông. Một số người dân phải dắt bộ phương tiện giữa dòng nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tai nạn.

Trong cơn mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ CSGT lội nước hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, cảnh báo các vị trí ngập sâu, đồng thời hỗ trợ đẩy xe bị chết máy ra khỏi khu vực nguy hiểm.

CSGT hỗ trợ người dân qua vùng nước ngập sau cơn mưa lớn ở TP.HCM

Trước tình trạng ngập nước kéo dài, lực lượng CSGT đã sử dụng xe ô tô tải đặc chủng để hỗ trợ người dân cùng xe máy vượt qua đoạn đường ngập sâu. Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân đưa phương tiện lên thùng xe, sắp xếp bảo đảm an toàn rồi vận chuyển qua khu vực ngập đến nơi khô ráo để tiếp tục hành trình.

Những chuyến xe đặc chủng chở người dân vượt vùng ngập tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Giải pháp này không chỉ giúp hạn chế hư hỏng phương tiện, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông mà còn góp phần giảm ùn ứ, phòng ngừa tai nạn trong điều kiện thời tiết xấu.

CSGT hỗ trợ người dân di chuyển qua vùng nước ngập ẢNH: PC08

Dưới cơn mưa lớn, hình ảnh các chiến sĩ CSGT dầm mình trong nước, hỗ trợ từng người dân đã để lại nhiều thiện cảm. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích khi được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời trong lúc gặp khó khăn.

Bên cạnh công tác hỗ trợ người dân, Đội CSGT An Sương cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập nước; chủ động phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc kéo dài.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không cố tình điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, không đi ngược chiều, leo vỉa hè hoặc chen lấn gây mất an toàn giao thông.

Nhiều xe máy được CSGT hỗ trợ qua vùng nước ngập bằng xe đặc chủng ẢNH: PC08

Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ tình hình mặt đường. Trường hợp phương tiện bị chết máy hoặc gặp sự cố giữa vùng ngập, người dân nên bình tĩnh, đưa xe vào vị trí an toàn nếu có thể và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.