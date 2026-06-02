Tưởng bị phạt, người dân Đà Nẵng bất ngờ khi CSGT tặng mũ bảo hiểm

Ngày 2.6, trên các tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng, hình ảnh lực lượng CSGT dừng xe không phải để xử phạt mà để trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khiến nhiều người dân bất ngờ, xúc động.

Chương trình do Tập đoàn Quốc tế Á Châu (Asia International Group) phối hợp cùng Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức, với tổng cộng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng cho người dân đang sử dụng các loại mũ bảo hiểm kém chất lượng khi tham gia giao thông.

Theo Ban tổ chức chương trình, tổng giá trị chương trình khoảng 1,1 tỉ đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh và giảm thiểu các chấn thương vùng đầu khi xảy ra tai nạn.

Tập đoàn Quốc tế Á Châu (Asia International Group) phối hợp cùng Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đến người dân ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại chốt kiểm tra giao thông trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn), nhiều người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người lao động, tỏ ra khá bất ngờ khi được lực lượng CSGT dừng xe để tặng mũ bảo hiểm mới.

Nhiều người dân bất ngờ khi được lực lượng CSGT Đà Nẵng dừng xe để trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn ẢNH: HUY ĐẠT

Vừa đi học hè về, em Hứa Mỹ Uyên, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, vui mừng khi được nhận chiếc mũ bảo hiểm mới.

"Con thích những loại mũ che kín phần đầu như thế này vì an toàn hơn nhiều so với mũ nửa đầu. Con cảm ơn các cô chú đã cho con thêm một lựa chọn an toàn hơn", Uyên chia sẻ.

Em Hứa Mỹ Uyên, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, vui mừng khi nhận chiếc mũ bảo hiểm mới đúng sở thích và bảo đảm an toàn ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, ông Mai Viết Thắng (53 tuổi, trú xã An Thắng, thành phố Đà Nẵng) cho biết lúc được CSGT yêu cầu dừng xe, ông khá lo lắng vì nghĩ mình đã vi phạm giao thông.

"Tôi tưởng mình mắc lỗi gì, nhưng sau khi được cán bộ giải thích chiếc mũ đang đội không đạt chất lượng và được tặng mũ mới thì rất cảm động. Tôi sẽ nhắc con cháu trong nhà sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ra đường", ông Thắng nói.

Ông Mai Viết Thắng xúc động khi được CSGT tặng mũ bảo hiểm mới, đạt chuẩn ẢNH: HUY ĐẠT

Theo đại diện Ban tổ chức chương trình, hiện nay vẫn còn nhiều người dân sử dụng các loại mũ bảo hiểm thời trang, mũ không đạt chuẩn hoặc không bảo đảm chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Thông qua chương trình, lực lượng CSGT sẽ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và trao tặng trực tiếp mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn Quốc tế Á Châu cho biết, với vai trò là đơn vị sản xuất mũ bảo hiểm, doanh nghiệp luôn đặt trách nhiệm và sự an toàn của người dân lên hàng đầu.

"Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều người sử dụng mũ bảo hiểm không đúng quy cách, không bảo đảm an toàn. Chúng tôi rất vui khi được phối hợp cùng lực lượng CSGT thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình ý nghĩa này nhằm góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng", đại diện Tập đoàn Quốc tế Á Châu chia sẻ.

Lực lượng CSGT thành phố Đà Nẵng trực tiếp tuyên truyền, trao mũ bảo hiểm mới, đạt chuẩn cho người dân tại các chốt kiểm tra giao thông ẢNH: HUY ĐẠT

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. "Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Chúng tôi ghi nhận và hoan nghênh tinh thần trách nhiệm cộng đồng của Tập đoàn Quốc tế Á Châu khi đồng hành cùng lực lượng CSGT trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn", thượng tá Hải nhấn mạnh.

Chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về sự phối hợp giữa doanh nghiệp và lực lượng chức năng vì an toàn cộng đồng ẢNH: HUY ĐẠT

Tập đoàn Quốc tế Á Châu hiện là một trong những doanh nghiệp sản xuất và cung cấp mũ bảo hiểm lớn tại Việt Nam với các thương hiệu như Asia, Royal, Roc, ACCap, JC Helmet, Royce…

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống sản xuất quy mô lớn với 4 nhà máy tại tỉnh Tây Ninh cùng hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư và người lao động. Các sản phẩm đều được sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Quốc tế Á Châu còn thường xuyên triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, cứu trợ người dân vùng thiên tai, đồng hành cùng các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại nhiều địa phương trên cả nước.