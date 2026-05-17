Đà Nẵng: Cụ ông 90 tuổi đi lạc 250 km được CSGT hỗ trợ đưa về nhà

Ngày 17.5, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 vừa kịp thời hỗ trợ một cụ ông 90 tuổi đi lạc trở về đoàn tụ cùng gia đình sau hành trình gần 250 km.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đưa cụ ông đi lạc về nhà ẢNH: Đ.X

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 tối qua 16.5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ công tác do thiếu tá Đoàn Kim Hải làm tổ trưởng nhận được thông tin từ Công an phường Bàn Thạch về trường hợp cụ H.T.T (90 tuổi, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai) có biểu hiện mất trí nhớ và đi lạc nhiều giờ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã tiếp nhận, động viên ổn định tinh thần cho cụ T., đồng thời xác minh thông tin và liên hệ với người thân. Tổ công tác kết nối với một xe khách tuyến cố định hỗ trợ đưa cụ T. trở về quê nhà an toàn ngay trong đêm.

Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 17.5, cụ T. đã được bàn giao cho gia đình trong niềm xúc động của người thân.

Anh H.T.N, con trai cụ T., cho biết cha mình rời khỏi nhà từ sáng 16.5, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức. Khi nhận được điện thoại từ lực lượng chức năng Đà Nẵng thông báo cụ T. đang được hỗ trợ an toàn, cả gia đình rất bất ngờ và xúc động.

Gia đình cụ T. gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm giúp đỡ người dân.