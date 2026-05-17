Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Cụ ông 90 tuổi đi lạc 250 km được CSGT hỗ trợ đưa về nhà

Huy Đạt
Huy Đạt
17/05/2026 20:44 GMT+7

Cụ ông 90 tuổi mất trí nhớ, đi lạc gần 250 km được lực lượng CSGT đưa trở về quê nhà an toàn trong niềm xúc động của gia đình.

Ngày 17.5, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 vừa kịp thời hỗ trợ một cụ ông 90 tuổi đi lạc trở về đoàn tụ cùng gia đình sau hành trình gần 250 km.

Đà Nẵng: Cụ ông 90 tuổi đi lạc 250 km được CSGT hỗ trợ đưa về nhà- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đưa cụ ông đi lạc về nhà

ẢNH: Đ.X

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 tối qua 16.5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ công tác do thiếu tá Đoàn Kim Hải làm tổ trưởng nhận được thông tin từ Công an phường Bàn Thạch về trường hợp cụ H.T.T (90 tuổi, trú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai) có biểu hiện mất trí nhớ và đi lạc nhiều giờ.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã tiếp nhận, động viên ổn định tinh thần cho cụ T., đồng thời xác minh thông tin và liên hệ với người thân. Tổ công tác kết nối với một xe khách tuyến cố định hỗ trợ đưa cụ T. trở về quê nhà an toàn ngay trong đêm.

Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 17.5, cụ T. đã được bàn giao cho gia đình trong niềm xúc động của người thân.

Anh H.T.N, con trai cụ T., cho biết cha mình rời khỏi nhà từ sáng 16.5, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức. Khi nhận được điện thoại từ lực lượng chức năng Đà Nẵng thông báo cụ T. đang được hỗ trợ an toàn, cả gia đình rất bất ngờ và xúc động.

Gia đình cụ T. gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm giúp đỡ người dân.

Tin liên quan

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện cứu chữa kịp thời

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ đưa bệnh nhân đến bệnh viện cứu chữa kịp thời

Giữa tuyến phố trung tâm Đà Nẵng đông đúc, lực lượng CSGT đã kịp thời mở đường, dẫn xe chở người đàn ông đau bụng dữ dội đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Đà Nẵng Tỉnh Gia Lai công an thành phố Đà Nẵng cụ ông 90 tuổi đi lạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận