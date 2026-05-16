Đà Nẵng: Đột kích villa lúc sáng sớm, phát hiện nhóm nam nữ 'mở tiệc' ma túy

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an phường Hội An Đông triệt xóa một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở lưu trú, phát hiện nhiều con nghiện tụ tập “bay lắc” trong villa cho thuê.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra Villa T.A.R, phát hiện nhóm nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 6 giờ 10 ngày 14.5, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra Villa T.A.R và phát hiện nhóm thanh niên cả nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng của biệt thự.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều loại ma túy như ketamine, “thuốc lắc”, “nước vui”, ma túy đá, 5 viên nén màu xám và nhiều dụng cụ liên quan việc sử dụng ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với L.H.V (22 tuổi, ở phường Điện Bàn), P.H.H (30 tuổi), P.H.P (39 tuổi), N.Q.P (28 tuổi), N.V.H (31 tuổi), H.N.Q.K (24 tuổi, cùng ở phường Hội An), Đ.H.H (47 tuổi), N.Đ.C (16 tuổi, cùng ở phường Hội An Tây).

Tang vật ma túy và dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy bị công an thu giữ tại hiện trường ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan công an, đáng chú ý trong số các nghi phạm bị phát hiện có người chưa đủ 18 tuổi, cho thấy ma túy đang len lỏi vào bộ phận thanh thiếu niên, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với an ninh trật tự và tương lai giới trẻ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các nghi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.