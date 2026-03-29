Đột kích quán karaoke ở Đà Nẵng, bắt quả tang nhóm khách mở 'tiệc' ma túy

Huy Đạt
29/03/2026 17:00 GMT+7

Mật phục nhiều ngày, Công an thành phố Đà Nẵng đột kích quán karaoke, bắt quả tang nhóm người tổ chức sử dụng ma túy, 'bay lắc' trong phòng hát.

Chiều 29.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra, phát hiện 5 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát của quán karaoke THE A&K.

Kiểm tra phòng karaoke, công an phát hiện nhóm nghi phạm sử dụng trái phép ma túy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức mật phục, theo dõi. 

Đến ngày 23.3, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra phòng karaoke tại tầng 3 của quán, bắt quả tang 5 người đang tổ chức sử dụng ma túy.

Các nghi phạm gồm: Đỗ Tấn Lợi (36 tuổi, trú phường Hội An Đông), Trần Sinh Lực (30 tuổi), Trần Công Hiếu (25 tuổi), Đặng Văn Lân (25 tuổi), Nguyễn Đình Minh Hiếu (25 tuổi, cùng trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng).

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật như ly thủy tinh, gói ni lông, ống hút nhựa và tờ tiền có dính chất bột nghi ma túy cùng một số vật chứng liên quan.

Phòng karaoke, nơi các nghi phạm tổ chức “bay lắc” bị phát hiện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi phạm để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc kịp thời phát hiện, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy góp phần ngăn chặn nguồn phát sinh tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân và du khách.

