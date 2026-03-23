Phá đường dây mua bán hóa đơn hàng chục tỉ đồng, lộ chiêu lách luật tinh vi

Huy Đạt
23/03/2026 13:55 GMT+7

Để hợp thức chi phí, giảm thuế phải nộp, nhiều doanh nghiệp ở TP.Đà Nẵng đã mua bán hàng trăm hóa đơn khống. Đường dây còn sử dụng chiêu 'xé nhỏ' hóa đơn nhằm lách luật tinh vi.

Ngày 23.3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, với tổng giá trị hóa đơn khống lên đến hàng chục tỉ đồng.

Công an TP.Đà Nẵng làm việc với các bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống

Các bị can, gồm: T.T.M (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp), V.T.L (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng), Đ.T.M.T (chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm), T.V (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam) cùng 2 bị can môi giới là Đ.Đ.C và L.T.M.N.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí, như: vận chuyển, mua vật tư, thiết bị… nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng. Để hợp thức đầu vào, giảm số thuế phải nộp, các bị can đã mua bán hàng trăm hóa đơn khống với chi phí từ 6 - 10% giá trị trước thuế.

Đáng chú ý, Đ.Đ.C và L.T.M.N đóng vai trò trung gian, kết nối giữa các “đầu nậu” hóa đơn với doanh nghiệp, hưởng lợi khoảng 1% giá trị trước thuế. Các bị can sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền, đồng thời "xé nhỏ" giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né quy định thanh toán qua ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều doanh nghiệp xuất hóa đơn thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có hàng hóa, kho bãi và đã bỏ địa điểm kinh doanh.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các đường dây mua bán hóa đơn trái phép.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Lập hộ kinh doanh 'ma', xuất bán hóa đơn hơn 2.000 tỉ đồng qua Zalo

Dùng căn cước người thân lập hàng chục hộ kinh doanh 'ma', 2 cậu cháu ở TP.Đà Nẵng xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn trái phép qua Zalo, giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Hóa đơn doanh nghiệp công an Đà Nẵng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
