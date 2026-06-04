Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhiều tài xế bị phạt nguội vì quên một thao tác rất đơn giản trên cao tốc

Vũ Phượng
Vũ Phượng
04/06/2026 06:30 GMT+7

Chỉ trong hơn nửa tháng, CSGT phát hiện 154 trường hợp chuyển làn không bật tín hiệu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là lỗi nhiều tài xế vẫn chủ quan mắc phải, nhiều người bị phạt nguội.

Mới đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT cho biết đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm lỗi chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong đó nhiều trường hợp bị phạt nguội.

Nhiều tài xế bị phạt vì một thao tác tưởng chừng rất đơn giản trên cao tốc - Ảnh 1.

Nhiều xe bị phạt nguội vì chuyển làn không bật xi nhan trên cao tốc

ẢNH: DIỆU MI

Một lỗi rất phổ biến khiến 154 tài xế bị CSGT hóa trang phạt nguội trên cao tốc

Theo Đội 6, thời gian qua đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn bậc nhất khu vực phía nam. Bên cạnh việc tuần tra công khai, lực lượng CSGT còn sử dụng các thiết bị nghiệp vụ và bố trí cán bộ hóa trang để ghi nhận hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra từ ngày 15.5 đến 2.6, lực lượng chức năng phát hiện 154 trường hợp điều khiển phương tiện chuyển làn đường nhưng không bật tín hiệu báo trước.

Trong số này, CSGT đã lập biên bản xử lý trực tiếp 64 trường hợp, đồng thời gửi thông báo vi phạm để xử lý phạt nguội đối với 90 trường hợp còn lại. Với số lượng vi phạm nêu trên, tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 760 triệu đồng.

Nhiều tài xế bị phạt vì một thao tác tưởng chừng rất đơn giản trên cao tốc - Ảnh 2.

Chuyển làn không bật xi nhan tài xế sẽ bị phạt trung bình 5 triệu, trừ 2 điểm bằng lái

ẢNH: DIỆU MI

Theo lực lượng chức năng, chuyển làn không có tín hiệu báo trước là lỗi nhiều tài xế thường mắc phải do tâm lý chủ quan hoặc cho rằng chỉ cần quan sát gương chiếu hậu là đủ. Tuy nhiên, trên các tuyến cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, việc không phát tín hiệu xin chuyển làn có thể khiến các xe phía sau không kịp nhận biết ý định di chuyển của phương tiện phía trước, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm.

Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm hoặc thời điểm mật độ xe đông, một cú đánh lái chuyển làn đột ngột mà không có tín hiệu cảnh báo có thể gây hiệu ứng dây chuyền, buộc nhiều phương tiện phía sau phải phanh gấp hoặc né tránh.

CSGT cho biết việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhiều tài xế bị phạt vì một thao tác tưởng chừng rất đơn giản trên cao tốc - Ảnh 3.

Trường hợp không dừng được xe vi phạm, CSGT sẽ gửi thông báo phạt nguội

ẢNH: DIỆU MI

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn. Trước khi chuyển làn, tài xế phải bật tín hiệu báo hướng di chuyển, quan sát kỹ tình hình giao thông phía trước, phía sau và hai bên xe để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như các phương tiện xung quanh.

Đội 6 cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp ghi hình xử lý trực tiếp và phạt nguội đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Tin liên quan

Quay đầu khi đèn rẽ trái màu đỏ có bị phạt? Cục CSGT lên tiếng

Quay đầu khi đèn rẽ trái màu đỏ có bị phạt? Cục CSGT lên tiếng

Cục CSGT khẳng định người điều khiển phương tiện không được quay đầu khi đèn mũi tên rẽ trái đang đỏ. Hành vi này bị xác định là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

Vạch dừng đèn đỏ nằm trước tiểu đảo được đi hay phải dừng? CSGT giải thích

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Bất chấp nguy hiểm phá rào đi bộ, thả rông gia súc

Khám phá thêm chủ đề

phạt nguội CSGT cao tốc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Cục CSGT chuyển làn không xi nhan TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận