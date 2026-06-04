Nhiều tài xế bị phạt nguội vì quên một thao tác rất đơn giản trên cao tốc

Mới đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT cho biết đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm lỗi chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong đó nhiều trường hợp bị phạt nguội.

Nhiều xe bị phạt nguội vì chuyển làn không bật xi nhan trên cao tốc ẢNH: DIỆU MI

Một lỗi rất phổ biến khiến 154 tài xế bị CSGT hóa trang phạt nguội trên cao tốc

Theo Đội 6, thời gian qua đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn bậc nhất khu vực phía nam. Bên cạnh việc tuần tra công khai, lực lượng CSGT còn sử dụng các thiết bị nghiệp vụ và bố trí cán bộ hóa trang để ghi nhận hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra từ ngày 15.5 đến 2.6, lực lượng chức năng phát hiện 154 trường hợp điều khiển phương tiện chuyển làn đường nhưng không bật tín hiệu báo trước.

Trong số này, CSGT đã lập biên bản xử lý trực tiếp 64 trường hợp, đồng thời gửi thông báo vi phạm để xử lý phạt nguội đối với 90 trường hợp còn lại. Với số lượng vi phạm nêu trên, tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 760 triệu đồng.

Chuyển làn không bật xi nhan tài xế sẽ bị phạt trung bình 5 triệu, trừ 2 điểm bằng lái ẢNH: DIỆU MI

Theo lực lượng chức năng, chuyển làn không có tín hiệu báo trước là lỗi nhiều tài xế thường mắc phải do tâm lý chủ quan hoặc cho rằng chỉ cần quan sát gương chiếu hậu là đủ. Tuy nhiên, trên các tuyến cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, việc không phát tín hiệu xin chuyển làn có thể khiến các xe phía sau không kịp nhận biết ý định di chuyển của phương tiện phía trước, từ đó làm tăng nguy cơ va chạm.

Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm hoặc thời điểm mật độ xe đông, một cú đánh lái chuyển làn đột ngột mà không có tín hiệu cảnh báo có thể gây hiệu ứng dây chuyền, buộc nhiều phương tiện phía sau phải phanh gấp hoặc né tránh.

CSGT cho biết việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông mà còn góp phần phòng ngừa tai nạn trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trường hợp không dừng được xe vi phạm, CSGT sẽ gửi thông báo phạt nguội ẢNH: DIỆU MI

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ đầy đủ các quy tắc an toàn. Trước khi chuyển làn, tài xế phải bật tín hiệu báo hướng di chuyển, quan sát kỹ tình hình giao thông phía trước, phía sau và hai bên xe để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như các phương tiện xung quanh.

Đội 6 cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp ghi hình xử lý trực tiếp và phạt nguội đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc.