Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để 'xả xui' ở TP.HCM bị phạt

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/06/2026 09:15 GMT+7

Đoạn clip người phụ nữ tung vàng mã xuống đường Hai Bà Trưng để 'xả xui' lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc. Công an TP.HCM đã xác minh và xử phạt người vi phạm.

Ngày 3.6, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Tân Định (TP.HCM) xử phạt trường hợp người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để "xả xui".

Người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để 'xả xui' ở TP.HCM bị phạt - Ảnh 1.

Người phụ nữ rải vàng mã xuống đường để "xả xui" vừa bị CSGT xử phạt

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook lan truyền rộng rãi đoạn video ghi lại hình ảnh phản cảm của 2 người phụ nữ đi xe máy trên đường Hai Bà Trưng. Trong lúc xe đang lưu thông, người ngồi sau đã thản nhiên đổ cả túi vàng mã xuống lòng đường, gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận về hành vi ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được chủ phương tiện và cũng là người ngồi phía sau trực tiếp mở túi ni lông xả vàng mã xuống lòng đường là bà L.T.Q.G (39 tuổi), người chở phía trước là bà Đ.N.T (49 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Theo đó, CSGT xác định vào khoảng 21 giờ 30 ngày 18.5,2026, bà Đ.N.T chở bà L.T.Q.G lưu thông trên tuyến đường Hai Bà Trưng về nhà. Ngồi phía sau, bà G. mở túi ni lông đựng giấy tiền vàng mã và để rơi vãi xuống lòng đường.

Người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để 'xả xui' ở TP.HCM bị phạt - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đã phạt cả người xả rác và người chở vì đi không đúng làn đường

ẢNH: PC08

Toàn bộ hành vi này đã bị người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Lý giải cho hành vi của mình, bà G. khai nhận mục đích của việc xả giấy tiền vàng mã là để "xả xui" cho bản thân.

Qua quá trình làm việc và đấu tranh, cả 2 đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm khắc.

Theo đó, Công an phường Tân Định lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà L.T.Q.G về hành vi "Vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường", mức phạt trung bình là 1,5 triệu đồng, theo điểm d khoản 2 điều 55 của Nghị định 45/2022.

Đội Tuần tra dẫn đoàn lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.N.T về hành vi điều khiển xe mô tô "Đi không đúng làn đường quy định" với mức phạt 500.000 đồng theo điểm d khoản 3 điều 7 của Nghị định 168/2024.

CSGT khuyến cáo, mạng xã hội là "mắt thần" giám sát. Trong thời đại công nghệ, mỗi người dân với một chiếc điện thoại thông minh đều là một "giám sát viên". Mọi hành vi thiếu chuẩn mực đều sẽ bị ghi lại và có thể bị cơ quan chức năng xử lý.

Do đó, CSGT lưu ý người dân hãy tự nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, chấp hành nghiêm luật giao thông, đi đúng làn đường, phần đường.

Tin liên quan

Vạch dừng đèn đỏ nằm trước tiểu đảo được đi hay phải dừng? CSGT giải thích

Vạch dừng đèn đỏ nằm trước tiểu đảo được đi hay phải dừng? CSGT giải thích

Nhiều người tranh cãi việc gặp đèn đỏ tại giao lộ có tiểu đảo, vạch dừng nằm phía trước thì được rẽ phải hay phải dừng. CSGT giải thích cụ thể.

Quay đầu khi đèn rẽ trái màu đỏ có bị phạt? Cục CSGT lên tiếng

CSGT dùng xe đặc chủng chở người dân vượt đường ngập sâu giữa mưa lớn ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

vàng mã tung vàng mã xuống đường mạng xã hội CSGT CSGT TP.HCM Đội Tuần tra dẫn đoàn TP.HCM tung vàng mã xuống đường để xả xui
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận