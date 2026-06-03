Người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để 'xả xui' ở TP.HCM bị phạt

Ngày 3.6, Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Tân Định (TP.HCM) xử phạt trường hợp người phụ nữ tung vàng mã xuống đường để "xả xui".

Người phụ nữ rải vàng mã xuống đường để "xả xui" vừa bị CSGT xử phạt ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook lan truyền rộng rãi đoạn video ghi lại hình ảnh phản cảm của 2 người phụ nữ đi xe máy trên đường Hai Bà Trưng. Trong lúc xe đang lưu thông, người ngồi sau đã thản nhiên đổ cả túi vàng mã xuống lòng đường, gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận về hành vi ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được chủ phương tiện và cũng là người ngồi phía sau trực tiếp mở túi ni lông xả vàng mã xuống lòng đường là bà L.T.Q.G (39 tuổi), người chở phía trước là bà Đ.N.T (49 tuổi, cùng ở TP.HCM).



Theo đó, CSGT xác định vào khoảng 21 giờ 30 ngày 18.5,2026, bà Đ.N.T chở bà L.T.Q.G lưu thông trên tuyến đường Hai Bà Trưng về nhà. Ngồi phía sau, bà G. mở túi ni lông đựng giấy tiền vàng mã và để rơi vãi xuống lòng đường.

Cơ quan chức năng đã phạt cả người xả rác và người chở vì đi không đúng làn đường ẢNH: PC08

Toàn bộ hành vi này đã bị người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Lý giải cho hành vi của mình, bà G. khai nhận mục đích của việc xả giấy tiền vàng mã là để "xả xui" cho bản thân.

Qua quá trình làm việc và đấu tranh, cả 2 đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm khắc.

Theo đó, Công an phường Tân Định lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà L.T.Q.G về hành vi "Vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường", mức phạt trung bình là 1,5 triệu đồng, theo điểm d khoản 2 điều 55 của Nghị định 45/2022.

Đội Tuần tra dẫn đoàn lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.N.T về hành vi điều khiển xe mô tô "Đi không đúng làn đường quy định" với mức phạt 500.000 đồng theo điểm d khoản 3 điều 7 của Nghị định 168/2024.

CSGT khuyến cáo, mạng xã hội là "mắt thần" giám sát. Trong thời đại công nghệ, mỗi người dân với một chiếc điện thoại thông minh đều là một "giám sát viên". Mọi hành vi thiếu chuẩn mực đều sẽ bị ghi lại và có thể bị cơ quan chức năng xử lý.



Do đó, CSGT lưu ý người dân hãy tự nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, chấp hành nghiêm luật giao thông, đi đúng làn đường, phần đường.