Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Bất chấp nguy hiểm phá rào đi bộ, thả rông gia súc

Dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết và xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT vẫn liên tục phát hiện người đi bộ, trâu, bò, dê và nhiều loại gia súc khác xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

CSGT vẫn phát hiện các trường hợp trâu, bò đi vào trong khu vực hàng rào bảo vệ ẢNH: C08

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), thời gian qua đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an cấp xã và đơn vị quản lý đường cao tốc rà soát các điểm nóng, khắc phục hàng rào hư hỏng, đóng các lối mở tự phát và tuyên truyền người dân không chăn thả gia súc trong phạm vi hành lang an toàn giao thông.

Nhiều hộ dân đã được vận động ký cam kết, các trường hợp trâu, bò xâm nhập cao tốc cũng bị thu gom, bắt nhốt tạm thời và xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, qua công tác tuần tra kiểm soát, CSGT vẫn phát hiện nhiều trường hợp gia súc đi vào khu vực bên trong hàng rào bảo vệ, đường gom và các lối mở tự phát dọc tuyến cao tốc. Đáng chú ý, tình trạng này xuất hiện nhiều trên đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua địa bàn xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân ẢNH: C08

Không chỉ có gia súc, lực lượng chức năng còn ghi nhận một số trường hợp người dân đi bộ tiếp cận hoặc đi thẳng vào đường cao tốc. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất lớn bởi các phương tiện lưu thông trên cao tốc thường di chuyển với tốc độ cao, chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, việc người dân tự ý phá dỡ hàng rào bảo vệ, mở lối đi trái phép hoặc để gia súc đi vào đường cao tốc không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi đi bộ trên cao tốc, chăn thả gia súc trong phạm vi đường bộ, phá dỡ hàng rào bảo vệ và tạo lối mở trái phép.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các hành vi chăn thả gia súc trong phạm vi đường bộ ẢNH: C08

CSGT cũng sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, hộ gia đình để gia súc đi vào đường cao tốc hoặc tự ý tạo lối mở gây mất an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống dọc tuyến tuyệt đối không chăn thả gia súc trong hành lang an toàn đường bộ, không phá dỡ hàng rào bảo vệ, không mở lối đi trái phép và không đi bộ, dừng đỗ hay tụ tập trong phạm vi đường cao tốc.

Theo CSGT, mỗi người dân chấp hành đúng quy định không chỉ bảo vệ an toàn cho bản thân mà còn góp phần ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc trên các tuyến cao tốc.