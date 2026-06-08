CSGT xuyên đêm kiểm tra ma túy, nồng độ cồn ở chợ Bình Điền: 15 người vi phạm

Lực lượng CSGT TP.HCM xuyên đêm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan thiết lập thế trận kiểm tra khép kín tại khu vực chợ Bình Điền (phường Bình Đông), kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy. Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Chợ đầu mối Bình Điền được biết đến là một trong những trung tâm phân phối nông sản, thực phẩm lớn nhất miền Nam. Mỗi đêm, mật độ phương tiện vận tải liên tỉnh ra vào nơi này cực kỳ lớn, biến đây trở thành khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT TP.HCM xuyên đêm tổng kiểm soát khu vực chợ đầu mối Bình Điền ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP.HCM, Phòng CSGT đã liên tục triển khai nhiều đợt kiểm tra nghiêm ngặt. Qua các đợt rà soát trước đây, lực lượng chức năng từng phát hiện không ít tài xế dương tính với chất ma túy.

Hàng chục phương tiện bị tạm giữ

Vào đêm 4.6, Trạm CSGT Tân Túc đã phối hợp cùng Công an phường Bình Đông và Công ty Chợ đầu mối Bình Điền tiến hành tổng kiểm soát toàn diện các phương tiện lưu thông qua đường F. Đối tượng tập trung kiểm tra sâu là đội ngũ tài xế xe kinh doanh vận tải hàng hóa từ chợ đi các tỉnh và ngược lại.

Kết quả trong đêm ra quân tổng kiểm soát tại chợ Bình Điền, lực lượng chức năng đã tổng kiểm soát 225 phương tiện (gồm 175 xe tải, 1 xe đầu kéo, 47 xe máy, 1 xe mô tô ba bánh và 1 xe đạp máy). Qua đó, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 58 trường hợp, tạm giữ: 1 xe đạp máy,1 xe mô tô ba bánh, 33 xe máy, 1 xe tải, 15 giấy phép lái xe cùng 5 giấy chứng nhận đăng ký xe.

Qua test nhanh tại chỗ, tổ công tác phát hiện 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (14 người đi xe máy, 1 tài xế xe tải). Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 trường hợp điều khiển xe máy dương tính với chất ma túy. Người này cùng tang vật sau đó đã được bàn giao cho công an địa phương để mở rộng điều tra.

Kết quả trong đêm ra quân, lực lượng chức năng đã tổng kiểm soát 225 phương tiện ẢNH: LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Qua test nhanh tại chỗ, tổ công tác phát hiện 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Đại diện Phòng CSGT TP.HCM khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tăng cường tuần tra phối hợp để giữ vững trật tự an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân khi có thông tin, hình ảnh vi phạm, tai nạn hoặc cần phản ánh về tình hình tội phạm, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM có thể liên hệ ngay qua: Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521, hotline: 0326 08.08.08, Email: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc Trang Zalo Official Account: "Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh".