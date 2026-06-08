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Thời sự

Đà Nẵng: Bắt nghi phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy

Huy Đạt
Huy Đạt
08/06/2026 20:01 GMT+7

Sau thời gian lẩn trốn, nghi phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ tại một nhà nghỉ.

Ngày 8.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ nghi phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thanh Hùng (27 tuổi, trú thôn Phước Ấm, phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Thắng.

Đà Nẵng: Bắt nghi phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Lê Thanh Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ

ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan công an, Lê Thanh Hùng là nghi phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định truy nã ngày 20.4 về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh và truy xét, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự xác định Hùng đang ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Thắng.

Ngay sau khi xác định chính xác nơi lẩn trốn của nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường An Thắng, Công an phường Điện Bàn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai lực lượng mật phục, nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ Hùng tại nơi ẩn náu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao nghi phạm cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin đường dây buôn bán ma túy liên quan đến nghi phạm Lê Thanh Hùng sẽ được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục cung cấp trong thời gian tới.

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