Bắt bị can trốn truy nã tại TP.HCM, di lý về Đà Nẵng

Tối 23.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng TP.HCM bắt giữ Nguyễn Hồng Ân (31 tuổi, trú xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng), đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau thời gian dài lẩn trốn.

ẢNH: Đ.X

Theo hồ sơ, chiều 25.4.2021, Ân cùng một số người tổ chức ăn nhậu tại nhà một người quen ở huyện Phú Ninh cũ (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng) và thuê “loa kéo điện” của anh Đoàn Văn Sơn với giá 40.000 đồng/giờ. Sau khi sử dụng, sáng hôm sau, Ân lấy lý do mang đi cho người khác thuê nhưng thực chất đã chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Ân đã bán chiếc loa trên cho một cửa hàng điện tử trên đường Trần Cao Vân với giá 6 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng sau đó khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên do nghi phạm bỏ trốn nên vụ án bị tạm đình chỉ.

Đến năm 2026, sau khi phục hồi điều tra, cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với Ân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện Ân đang lẩn trốn tại phường An Phú, TP.HCM nên phối hợp bắt giữ.

Hiện Nguyễn Hồng Ân đã được di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

