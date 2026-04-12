Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn trong chung cư ở Đà Nẵng

Huy Đạt
12/04/2026 12:31 GMT+7

Ẩn mình dưới 'vỏ bọc' du khách đến thành phố Đà Nẵng, bị can bị truy nã quốc tế vẫn không thoát khỏi sự truy xét của lực lượng công an và nhanh chóng bị bắt giữ.

Ngày 12.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an hoàn tất thủ tục, bàn giao bị can bị truy nã quốc tế Wang Hua (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan chức năng Trung Quốc để xử lý theo quy định.

Truy bắt đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn tại chung cư ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Wang Hua (thứ 4 từ trái qua) được bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc

ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua công tác tiếp nhận thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định Wang Hua là bị can bị phía Trung Quốc truy nã quốc tế về hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở nước ngoài.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát người nước ngoài trên địa bàn. Qua xác minh, công an phát hiện Wang Hua đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng). 

Kiểm tra một căn hộ tại chung cư Mường Thanh, lực lượng chức năng phát hiện một nam công dân Trung Quốc có đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã. 

Sau khi đối chiếu thông tin, cơ quan công an xác định đây chính là Wang Hua và khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Wang Hua xuất trình hộ chiếu và khai nhận thông tin cá nhân phù hợp với lệnh truy nã do phía Trung Quốc cung cấp. 

Đến ngày 11.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an bàn giao Wang Hua cho phía Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). 

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã quốc tế thể hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong nước và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. 

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người nước ngoài khi nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Đối với người dân địa phương, cần nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin về các trường hợp nghi vấn cho cơ quan công an để góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Đà Nẵng: Bắt một người Hàn Quốc trốn truy nã quốc tế tại chung cư cao cấp

Sau khi bị truy nã quốc tế, Lim Chang Bae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc ) đến Việt Nam, sống ở nhiều tỉnh thành và vừa bị bắt tại một chung cư cao cấp ven biển TP.Đà Nẵng.

Khám phá thêm chủ đề

Truy nã quốc tế Đà Nẵng trung quốc Bộ Công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận