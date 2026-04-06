Bịa chuyện 'bắt cóc trẻ em' ở Đà Nẵng, gây hoang mang mạng xã hội

Huy Đạt
06/04/2026 11:28 GMT+7

Tin đồn 'bắt cóc trẻ em' lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, cơ quan công an khẳng định đây là thông tin bịa đặt.

Sáng 6.4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc "bắt cóc trẻ em" tại đường Phần Lăng 9 (phường Thanh Khê) hoàn toàn sai sự thật.

Thông tin “bắt cóc trẻ em” tại đường Phần Lăng 9 (Đà Nẵng) lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội là sai sự thật

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một bài đăng cho rằng: vào lúc 16 giờ 2 ngày 5.4, một cháu bé bị hai người lạ bế lên xe máy chở đi. Người đăng sử dụng tài khoản facebook "Đỗ Thii Hươngg" đã có bài viết tự xưng là mẹ cháu bé, kêu gọi cộng đồng chia sẻ để hỗ trợ tìm kiếm, kèm nội dung "cứu con tôi với, xin bà con Đà Nẵng chia sẻ gấp".

Bài viết mô tả người đàn ông mặc áo thun vàng bế bé trai (mặc áo trắng, quần xanh) lên xe máy màu đen rồi được người khác chở rời khỏi hiện trường, đồng thời cung cấp số điện thoại được cho là của người mẹ. Nội dung kêu gọi lan truyền nhanh chóng, đánh vào tâm lý lo lắng của người dân về an toàn trẻ em.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng thu hút hơn 2.000 lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng, liên tục chia sẻ lại với mong muốn hỗ trợ tìm kiếm cháu bé. Một số tài khoản còn kêu gọi trích xuất camera khu vực Phần Lăng, Hà Huy Tập, Điện Biên Phủ… để "truy tìm đối tượng", khiến thông tin càng lan rộng.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nghi ngờ tính xác thực của vụ "bắt cóc trẻ em" khi cho rằng hình ảnh trong bài đăng có dấu hiệu được tạo bằng AI, không trùng khớp với thực tế tuyến đường Phần Lăng 9.

Sáng 6.4, phóng viên Thanh Niên liên hệ theo số điện thoại được đăng tải thì người nghe máy là giọng đàn ông, đồng thời khẳng định không liên quan đến bài viết trên mạng xã hội, và cho rằng "có sự nhầm lẫn".

Liên quan vụ "bắt cóc trẻ em", Công an phường Thanh Khê thông báo nội dung lan truyền trên mạng là tin đồn thất thiệt, sai sự thật. Hiện cơ quan công an đang truy xét tài khoản đăng tải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, tránh tiếp tay lan truyền tin giả gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Công an tỉnh Đồng Tháp bác tin đồn bắt cóc trẻ em tại Sa Đéc

Công an tỉnh Đồng Tháp bác bỏ tin đồn bắt cóc trẻ em tại thành phố Sa Đéc (cũ); đồng thời xác định tài khoản đăng tải thông tin trên từ tài khoản ảo.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
