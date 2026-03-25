Công an tỉnh Đồng Tháp bác tin đồn bắt cóc trẻ em tại Sa Đéc

Ngày 25.3, Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định tin đồn về vụ bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội, được cho là xảy ra tại khu vực thành phố Sa Đéc (cũ) không đúng sự thật.

Theo Công an xã Tân Dương, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 25.3, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung về việc bắt cóc trẻ em gần cổng chào ấp Phú Thành, trên đường Nguyễn Sinh Sắc, thuộc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc cũ (nay là xã Tân Dương).

Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Dương đã phối hợp lực lượng chức năng các địa bàn lân cận tiến hành rà soát, xác minh. Kết quả cho thấy, không có vụ việc nào xảy ra như nội dung bài đăng. Đồng thời, cơ quan công an xác định tài khoản đăng tải thông tin trên từ tài khoản ảo.

Trước tình trạng tin giả lan truyền, đại diện Công an xã Tân Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận tin đồn trên mạng xã hội. Người dân không nên tương tác, bình luận hay chia sẻ các bài viết có nguồn gốc không rõ ràng, nội dung giật gân, thiếu kiểm chứng, dễ gây hoang mang.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng khuyến khích người dân chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu phát tán tin giả, tin xấu độc để kịp thời xử lý theo quy định.