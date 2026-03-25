Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chống tin giả

Công an tỉnh Đồng Tháp bác tin đồn bắt cóc trẻ em tại Sa Đéc

Thanh Quân
Thanh Quân
25/03/2026 13:42 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp bác bỏ tin đồn bắt cóc trẻ em tại thành phố Sa Đéc (cũ); đồng thời xác định tài khoản đăng tải thông tin trên từ tài khoản ảo.

Ngày 25.3, Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định tin đồn về vụ bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội, được cho là xảy ra tại khu vực thành phố Sa Đéc (cũ) không đúng sự thật.

Tin đồn sai sự thật về bắt cóc trẻ em ở Sa Đéc

Theo Công an xã Tân Dương, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 25.3, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung về việc bắt cóc trẻ em gần cổng chào ấp Phú Thành, trên đường Nguyễn Sinh Sắc, thuộc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc cũ (nay là xã Tân Dương).

Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Dương đã phối hợp lực lượng chức năng các địa bàn lân cận tiến hành rà soát, xác minh. Kết quả cho thấy, không có vụ việc nào xảy ra như nội dung bài đăng. Đồng thời, cơ quan công an xác định tài khoản đăng tải thông tin trên từ tài khoản ảo.

Trước tình trạng tin giả lan truyền, đại diện Công an xã Tân Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận tin đồn trên mạng xã hội. Người dân không nên tương tác, bình luận hay chia sẻ các bài viết có nguồn gốc không rõ ràng, nội dung giật gân, thiếu kiểm chứng, dễ gây hoang mang.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng khuyến khích người dân chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu phát tán tin giả, tin xấu độc để kịp thời xử lý theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

tin đồn Bắt cóc đồng tháp Sa Đéc tin sai sự thật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận