Đang đi đường, một phụ nữ ở Tây Ninh bị bắt cóc để bán qua Campuchia

Chiều 1.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam một nhóm người liên quan vụ bắt cóc phụ nữ xảy ra trên địa bàn.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, gồm: Võ Văn Tường (42 tuổi), Nguyễn Văn Nhân (27 tuổi), Võ Văn Tuấn (26 tuổi), Nguyễn Thành Thọ (26 tuổi), Lý Kim Toàn (26 tuổi), Lê Thị Như Linh (27 tuổi), Nguyễn Văn Quí (23 tuổi), Trương Thành Công (23 tuổi) và Lê Minh Luân (45 tuổi, tài xế điều khiển ô tô dịch vụ do Võ Văn Tường thuê để gây án).

Nhóm bị can bắt cóc phụ nữ bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Theo điều tra ban đầu, Võ Văn Tường là người trực tiếp tổ chức, cầm đầu nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Nạn nhân là chị L.T.M (41 tuổi, ngụ xã Tân Long, Tây Ninh). Hiện, chị M. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Kiến Tường, sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 21.2, chị M. điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 62 theo hướng từ phường Kiến Tường về xã biên giới Bình Hiệp. Khi đến khu vực gần cầu Mộc Hóa, chị M. bị một nhóm người đi ô tô 4 chỗ màu trắng chặn đầu xe.

Lúc này, 2 đối tượng xuống xe, trong đó một người cầm dao uy hiếp, bắt cóc chị M. lên ô tô. Nhóm này lấy xe máy, điện thoại, túi xách bên trong có 300.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Chưa dừng lại, các đối tượng chở chị M. di chuyển hơn 70 km đến một nhà nghỉ tại xã Tân Trụ. Trên đường đi và tại phòng trọ, nạn nhân liên tục bị đánh đập, đe dọa. Nhóm này dùng vật dụng trong phòng hành hung, buộc chị chuyển 157 triệu đồng từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của một người trong nhóm.

Đến khoảng 8 giờ ngày 22.2, các đối tượng đưa chị M. lên ô tô 7 chỗ, di chuyển về hướng xã Bình Hiệp với ý định đưa sang Campuchia bán. Khi dừng ăn tại một quán ven quốc lộ 62 (thuộc xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh), lợi dụng sơ hở, chị M. bỏ chạy và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương truy xét, khám xét phòng nghỉ nơi các đối tượng thuê và phát hiện một bộ dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy đá. Tang vật thu giữ gồm xe máy của nạn nhân, quần áo có dấu vết nghi là máu và nhiều vật chứng liên quan.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.