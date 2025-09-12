Phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng

Thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng đông đảo, dễ dàng tiếp cận công nghệ, tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động phòng, chống các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch. Lợi dụng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thông qua các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng các thế lực thù địch đã dùng những thủ đoạn tác động trực tiếp đến nhận thức, lập trường của thế hệ trẻ. Do đó, việc nhận diện, phê phán, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bảo vệ những "chủ nhân tương lai của đất nước" là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Nhận diện và phê phán các biểu hiện lệch lạc, "lệch chuẩn" trong xã hội và không gian mạng ở Việt Nam là một vấn đề quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh phát triển vô cùng nhanh của mạng xã hội. Trong thời đại số hóa và phát triển mạng xã hội, việc sử dụng Internet và các nền tảng trực tuyến đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích của các ứng dụng số, còn tồn tại những mặt trái, đặc biệt là trong không gian mạng xã hội. Trên một số nền tảng mạng xã hội hiện nay, không khó để bắt gặp những trào lưu tạo nên tâm lý sai lệch cho một bộ phận thế hệ trẻ dùng mạng xã hội. Đây chính là hồi chuông cảnh báo để chúng ta kịp thời nhận diện và phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trên không gian mạng.

Những trào lưu lệch chuẩn trên không gian mạng

Từ sau đại dịch Covid-19, xu hướng sử dụng không gian mạng ngày càng gia tăng. Việc tiếp xúc nhiều trên không gian mạng đã giúp Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số với các nền tảng hỗ trợ làm việc, học tập trực tuyến nhưng cũng trở thành nơi để các thông tin giả, thông tin xấu độc và các trào lưu lệch lạc, lệch chuẩn ngày càng gia tăng.

Các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trong không gian mạng hiện nay xuất hiện với đa dạng các hình thức như: thông tin sai lệch, hình ảnh và video không phù hợp, quan điểm sai trái và thù địch; các hoạt động giải trí không lành mạnh,… các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn đang xuất hiện ngày càng nhiều và có sự tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Người đàn ông ở TP.Đà Nẵng bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật trên Facebook ẢNH: Đ.X

Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram,… không khó để bắt gặp những bài viết, những bình luận mang tính kì thị, phân biệt vùng miền. Việc phân biệt vùng miền thành thị với nông thôn, sự khác biệt văn hóa giữa các miền Bắc - Trung - Nam lại trở thành mục tiêu mỉa mai, kì thị trong một bộ phận những người dùng không gian mạng. Đây là một vấn đề không mới nhưng do sự phát triển của thời đại số hóa, đó lại trở thành trào lưu "độc hại" của không ít người sử dụng mạng xã hội mà đáng buồn hơn là trong số đó lại là những bạn trẻ.

Sự phân biệt vùng miền mà một số bạn trẻ xem như là "trào lưu" này không chỉ dừng lại ở việc mỉa mai, châm chọc bằng bằng những ngôn từ miệt thị mà còn dẫn tới việc công kích nhau từ không gian mạng đến ngoài đời sống. Bắt nguồn từ việc so sánh phong tục, tập quán, sự khác biệt văn hóa giữa các vùng miền, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của "cộng đồng mạng" hay để "tăng tương tác", việc so sánh này ngày càng trở nên lệch lạc và lệch chuẩn. Đáng buồn thay, "trào lưu" độc hại này lại ngày càng lan rộng trên nhiều nền tảng mạng xã hội theo chiều hướng kích động.

Theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh văn hóa ứng xử trên không gian mạng, việc lan truyền bình luận phân biệt vùng miền có thể làm suy yếu những nỗ lực này, thậm chí có thể đẩy lùi quá trình xây dựng một môi trường mạng lành mạnh và tích cực.

Nguyên nhân của thực trạng đó xuất phát từ việc nhiều người dùng mạng xã hội thiếu hiểu biết về sự đa dạng văn hóa của đất nước, bao gồm cả bản sắc và đặc điểm của các địa phương. Ngoài ra, mạng xã hội thường không được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến việc những thông tin không chính xác được lan truyền một cách dễ dàng, bao gồm cả các bình luận kỳ thị vùng miền.

Có thể thấy, khi các cụm từ có ý mỉa mai, miệt thị, phân biệt vùng miền xuất hiện, với lòng tự hào và tự tôn dân tộc của mỗi người, nhiều người sẽ chọn cách tranh cãi lại với những bình luận đó mà không ý thức được rằng việc làm này không chỉ phản ánh ý thức ứng xử trên mạng xã hội của mình mà còn khiến các thế lực thù địch lợi dụng để chia rẽ cộng đồng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những nội dung kì thị, phân biệt vùng miền trên các nền tảng mạng xã hội, những phần tử cơ hội lợi dụng sự lan tỏa thông tin nhanh chóng của internet để tung tin xuyên tạc về đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, từ đó tiếp tục đánh sâu vào tâm lý những người dùng có suy nghĩ lệch lạc, lệch chuẩn tạo thành tâm lý ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết vùng miền, đoàn kết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân ta.

Ngoài trào lưu "phân biệt vùng miển" trên mạng xã hội, thời gian gần đây giới trẻ lại có trào lưu thần tượng những người có hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn trên mạng xã hội. Nếu như trước kia, chúng ta luôn tôn vinh những vị anh hùng dân tộc, anh hùng trong lao động, sản xuất, chiến đấu,… thì ngày nay, một bộ phận thanh niên lại đang thần tượng những cá nhân khuyến khích giới trẻ bắt chước, học theo những trào lưu xấu, phản cảm làm lệch lạc nhận thức, lối sống của thế hệ trẻ.

Điều này khiến các thế lực thù địch lợi dụng để tiêm nhiễm cho giới trẻ lối sống ích kỷ, thực dụng, tôn sùng văn hóa ngoại lai lệch lạc, lệch chuẩn, khiến giới trẻ bị tha hóa, dần dần hình thành nên lối sống dị biệt, thích hưởng thụ, chạy theo vật chất, coi nhẹ các giá trị tinh thần, đi ngược với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là những biểu hiện đáng lo ngại của sự lệch lạc về nhận thức của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Rõ ràng, giới trẻ đang chịu tác động không nhỏ từ những thông tin trên mạng xã hội và rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, sự lệch chuẩn thần tượng đó có thể dẫn đến những hành động cổ súy cho tư duy cực đoan, định hướng sai lầm trong phát triển nhân cách, gây ra những nguy hại khó lường.

Các thế lực thù địch, phản động còn triệt để lợi dụng không gian mạng xã hội để tuyên truyền những thông tin giả, xuyên tạc về đường lối, chủ trương của Đảng nhằm cản trở thế hệ trẻ tiếp cận thông tin chính thống. Tinh vi hơn là, chúng còn cài cắm những thông tin giả, tiêu cực, phản động vào các bài viết, sách báo mà giới trẻ thường xuyên tiếp cận khiến nhiều bạn trẻ "nhẹ dạ cả tin", chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc và chưa có bản lĩnh chính trị vững vàng bị tác động tâm lý, khiến bản thân trở thành công cụ để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta từ đó bị mất định hướng, không kiểm soát được nhận thức, cảm xúc và hành vi của mình, dẫn đến lệch lạc trong nhận thức, sai trái trong hành động, việc làm.

Cần giúp giới trẻ nhận diện và đấu tranh với các nội dung xấu độc, quan điểm sai trái trong xã hội và trên không gian mạng

Các thế lực thù địch ngày nay vẫn không từ mọi thủ đoạn để tác động, phá hoại những nền tảng tư tưởng, bản sắc văn hóa dân tộc. Đối tượng chúng nhắm đến trước tiên là thế hệ trẻ - thế hệ làm chủ tương lai của đất nước. Chính sự năng động, sáng tạo và nhạy bén với khoa học công nghệ hiện đại của thế hệ trẻ đã khiến các thế lực thù địch lợi dụng để xâm nhập, móc nối, truyền bá, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm lệch lạc tư tưởng, suy nghĩ của giới trẻ, đối tượng chúng thường hướng đến là những thanh niên có những tư tưởng kì thị, phân biệt vùng miền, chạy theo những trào lưu độc hại trên không gian mạng để tuyên truyền những nội dung phản động, những thông tin sai lệch, xuyên tạc để tạo dư luận, hướng các thanh niên lôi kéo kích động nhau trên mạng xã hội gây nhiễu loạn tư tưởng, mất phương hướng trong đời sống xã hội.

Từ những trào lưu độc hại, lệch chuẩn trên không gian mạng của một bộ phận thế hệ trẻ, các thế lực thù địch đã lợi dụng để tiêm nhiễm vào họ những tư tưởng lệch lạc với mục đích tạo nên lớp thế hệ trẻ "chán lịch sử", xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chuyển hóa thế hệ này theo con đường "phản cách mạng". Khi thế hệ trẻ trở nên "mất gốc" với kiến thức lịch sử, chúng sẽ xuyên tạc lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu làm cho thanh niên có tư tưởng "khô Đoàn, nhạt Đảng" từ đó tạo ra sự hoài nghi, dao động về bản lĩnh, mục tiêu, lý tưởng dẫn tới suy thoái về đạo đức, lối sống và dẫn đến "tự chuyển hóa".

Mặc khác, trong thời gian gần đây, lĩnh vực truyền thông trên mạng xã hội đang bị thao túng bởi những thông tin vô bổ, thậm chí là những thông tin không mang giá trị giáo dục. Như mới đây, chuyện tình cảm cá nhân của một streamer với một ca sĩ nổi tiếng thu hút sự quan tâm, chia sẻ từ các bạn trẻ, các bạn sẵn sàng chia sẻ trên trang mạng cá nhân của mình nhưng những chương trình kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2025) được diễn ra trong cùng thời điểm lại chẳng được nhiều bạn trẻ chú ý tới.

Điều này khiến các thế lực thù địch hoàn toàn có khả năng lợi dụng "truyền thông bẩn" để làm giảm sự chú ý của giới trẻ với những sự kiện lớn của đất nước hoặc đánh lạc hướng thông tin để đưa các bạn trẻ vào luồng thông tin do các đối tượng xấu kiểm soát, tiêm nhiễm vào tư tưởng của giới trẻ rằng "sự kiện này năm nào chả có", và nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy sẽ khiến giới trẻ chỉ quan tâm đến những thông tin giật gân nhưng vô bổ mà không để tâm đến lịch sử nước nhà.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, có thể thấy việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đang được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên với âm mưu chống phá, các thế lực thù địch lại liên tục đưa ra những luận điệu xuyên tạc, gây hoang mang trong xã hội. Trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi của các thế lực thù địch, chúng ta cần phải tỉnh táo, đề cao cảnh giác, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Không nên chia sẻ trên mạng xã hội thông tin thất thiệt, thông tin chưa được kiểm chứng từ cơ quan chức năng. Việc lan truyền thông tin chưa được xác thực có thể gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Việc đấu tranh với các nội dung xấu độc, quan điểm sai trái trong xã hội và trên không gian mạng, trước hết người dùng phải có ý thức chuẩn mực, đi đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không bị dao động bởi những trào lưu lệch chuẩn trên không gian mạng.

Tin giả trực tuyến đang là vấn nạn toàn cầu ẢNH: THU HẰNG

Muốn đấu tranh có hiệu quả, cần bắt đầu từ công tác giáo dục, bồi dưỡng, củng cố các giá trị cho thế hệ trẻ trên nền tảng đạo đức cách mạng, sức mạnh văn hóa, truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa tiến bộ của nhân loại để làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thể lực thù địch.

Trước tình hình đó, hoạt động tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật khi sử dụng mạng xã hội luôn được Bộ TT-TT gắn chặt với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22.10.2010, của Bộ Chính trị khóa X, "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 12.5.2021, của Thủ tướng Chính phủ, "Về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông", trong đó yêu cầu "đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới"; thực hiện Nghị quyết số 35NQ/TW, ngày 22.10.2018, của Bộ Chính trị, "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là: "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại", và "Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên internet", nhờ đó trang bị kiến thức cần thiết để người tham gia hoạt động trên mạng, sử dụng mạng xã hội nhận diện, cảnh giác trước tính chất nguy hại của những thông tin xấu, độc, qua đó, mỗi người có thể tự lựa chọn, tiếp nhận thông tin hữu ích, đồng thời biết sàng lọc, tạo "miễn dịch" trước những thông tin xấu, độc đang tràn lan trên mạng.[

Ứng dụng các lợi thế, tiện ích của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền

Các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội đã và đang lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Điều này khiến công tác quản lý thông tin trên mạng, định hướng dư luận ở nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì thế, việc quản lý có hiệu quả không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng nhằm hạn chế sự xuất hiện tràn lan của các tin giả, tin xấu độc, những trào lưu phi văn hóa đồng thời cần phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng.

Để công tác thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội phát huy hiệu quả, cần căn cứ vào đặc điểm tâm lý của người dùng mạng xã hội đặc biệt là thế hệ trẻ. Có thể thấy, xu hướng của giới trẻ hiện nay là thích các thông tin ngắn gọn, ngại đọc những vấn đề lý luận cao siêu, trừu tượng. Vì vậy, để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và muốn thu hút được sự chú ý của người dùng, thì không chỉ bằng luận chứng, luận cứ khoa học mà còn phải bằng lý lẽ đời thường, lập luận thuyết phục.

Mặt khác, thông tin được tuyên truyền phải có sự chọn lọc kỹ càng, mang tính thiết thực, có lợi ích rõ ràng, thúc đẩy cái đẹp, cái tích cực, phê phán và đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực vì sự phát triển của cộng đồng và xã hội. Ngoài ra, nội dung, thông điệp truyền tải ngắn gọn, phù hợp với ngôn ngữ của cộng đồng mạng, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thể hiện và dễ lan tỏa bằng truyền thông đa phương tiện trên nền tảng của văn bản, hình ảnh, video,...

Cùng với việc đẩy mạnh lan tỏa thông tin chính thống, thông tin tích cực, để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả, Bộ TT-TT đã quán triệt quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống". Trong đó, "xây" là giải pháp tập trung vào bên trong, nội tại, "chống" là giải pháp hướng vào việc ngăn chặn những tác động tiêu cực từ bên ngoài, phải được thực hiện quyết liệt, kiên trì.

Để đạt được mục tiêu này, các đơn vị chức năng của Bộ TT-TT thường xuyên rà quét, phát hiện thông tin xấu, độc và tổ chức nhiều đợt đấu tranh cứng rắn, quyết liệt với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, yêu cầu các nền tảng này kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời tin giả, thông tin xấu, độc xuyên tạc chủ trương, đường lối, tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; thông tin lừa đảo, đánh bạc, quảng cáo không đúng sự thật, thông tin gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; nội dung phản cảm, độc hại đối với trẻ em và các quảng cáo chính trị từ các fanpage, tài khoản của các thế lực thù địch, tổ chức phản động.

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên". Đảng ta cũng đã nêu rõ "Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Vì vậy, việc nâng cao cảnh giác, nhận diện, phê phán, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chuyển hóa thế hệ trẻ của các thế lực thù địch đồng thời bảo đảm cho thế hệ trẻ "đủ sức đề kháng" trước các chiêu trò của các phần tử phản động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và thường xuyên của các cấp, các ngành. Do đó, cần có những giải pháp quyết liệt, cấp bách và lâu dài.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch trong tình hình mới" các cấp, các ngành đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đang tiến hành.

Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng ẢNH: T.N

Đặc biệt là với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cần cung cấp kịp thời những thông tin chính thống, khoa học giúp đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, không ngừng nâng cao cảnh giác và nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng thanh niên để chống phá cách mạng Việt Nam, giúp thanh niên thấy được nhiệm vụ nhận diện, phê phán các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" là một công việc thường xuyên, lâu dài và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Là lực lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn của giới trẻ trong xã hội và trên không gian mạng, thanh niên cần phải hiểu rõ, ra sức phấn đấu và học tập thật tốt, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể thấy, trong những năm gần đây, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên như thành lập các câu lạc bộ lý luận trẻ, tuyên truyền và giải thích cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ về tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, tăng cường các hoạt động hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên.

Từ đó đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động phòng, chống các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường hơn trong công tác tuyên truyền, giáo dục lực lượng đoàn viên thanh niên đặc biệt là giáo dục lịch sử, truyền thống. Thông qua các hoạt động như Hành trình về địa chỉ đỏ, các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, chăm sóc các công trình ghi công, đặc biệt là tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước để đoàn viên thanh niên nhận thức đúng đắn, hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của lịch sử dân tộc.

Đối với môi trường trên không gian mạng, các cấp bộ toàn cần tiếp tục lan tỏa cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" bằng việc chia sẻ những thông tin tốt, thông tin tích cực để đẩy lùi các thông tin xấu trong bối cảnh thông tin diễn biến nhanh và mạnh mỗi ngày. Từ đó tạo nên thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh vững vàng trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin độc hại của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, vấn đề quan trọng hàng đầu là cần tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lực lượng thanh niên. Bên cạnh những phương pháp tuyên truyền truyền thống, cần tăng cường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các nền tảng công nghệ số như xây dựng Cổng thông tin điện tử học tập chính trị cho đoàn viên thanh niên; tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc nhằm thu hút lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Thực tế cho thấy các hoạt động giáo dục chính trị này đã gần gũi với thanh niên hơn, được thanh niên đón nhận và tham gia nhiều hơn, từ đó góp phần tăng cường "sức đề kháng" của thanh niên trước các thông tin xấu, độc và âm mưu của các thế lực thù địch.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực thù địch. Trong thời gian tới cần tăng cường lan tỏa thông tin tích cực lên không gian mạng, chuyển hướng sự tập trung chú ý của dư luận tại cùng thời điểm vào những thông tin tích cực, phân hóa và cô lập những nhóm thông tin tiêu cực, đây chính là "lấy xây để chống", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tạo môi trường phát triển nội dung thông tin tốt nhằm bao trùm và lấn át nội dung thông tin tiêu cực trên không gian mạng.

* Bài viết dự thi cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025