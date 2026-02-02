Xin đầu thú nhưng không hộ chiếu, đối tượng truy nã được công an đưa về nước

Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) tiếp nhận, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng truy nã Trịnh Ngọc Đạt Dương (30 tuổi, ở P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Dương là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 14813/QĐTN-CSHS ngày 24.12.2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng.
Sau thời gian lẩn trốn sang Campuchia, Trịnh Ngọc Đạt Dương đã tự nguyện về Việt Nam bằng cách xin ra đầu thú.
Ngày 24.10.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vương và Trịnh Ngọc Đạt Dương về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời ra lệnh bắt tạm giam các bị can.
Do Dương không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Dương đang lẩn trốn tại Campuchia và đã kiên trì vận động thông qua gia đình, tuyên truyền chính sách khoan hồng để đối tượng ra đầu thú.
Ngày 31.1, Dương chủ động liên hệ xin đầu thú, nhưng không thể nhập cảnh theo đường chính ngạch do không có hộ chiếu.
Đến ngày 1.2, lực lượng công an đã phối hợp đưa bị can này từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát và thi hành lệnh bắt tạm giam theo đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.
Bình luận (0)