Xin đầu thú nhưng không hộ chiếu, đối tượng truy nã được công an đưa về nước

Huy Đạt
Huy Đạt
02/02/2026 21:55 GMT+7

Sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, đối tượng truy nã đã liên hệ xin đầu thú nhưng không thể nhập cảnh do không có hộ chiếu, lực lượng công an phối hợp đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh).

Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) tiếp nhận, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng truy nã Trịnh Ngọc Đạt Dương (30 tuổi, ở P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 

Dương là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 14813/QĐTN-CSHS ngày 24.12.2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng.

Sau thời gian lẩn trốn sang Campuchia, Trịnh Ngọc Đạt Dương đã tự nguyện về Việt Nam bằng cách xin ra đầu thú.

Xin đầu thú nhưng không có hộ chiếu, đối tượng truy nã được công an đưa về nước- Ảnh 1.

Bị can Trịnh Ngọc Đạt Dương xin đầu thú sau thời trốn truy nã tại Campuchia

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, ngày 12.7.2025, Dương mang theo ma túy tổng hợp gồm thuốc lắc và ketamin đến nhà Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, trú P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để tổ chức cho chị N.H.D (26 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) sử dụng trái phép chất ma túy khiến người này rơi vào trạng thái mất ý thức. Sau đó, chị D. đã đến cơ quan công an trình báo.
Kết quả kiểm tra, công an xác định Vương và chị N.H.D dương tính với chất ma túy; riêng Dương bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngày 24.10.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vương và Trịnh Ngọc Đạt Dương về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời ra lệnh bắt tạm giam các bị can.

Do Dương không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Dương đang lẩn trốn tại Campuchia và đã kiên trì vận động thông qua gia đình, tuyên truyền chính sách khoan hồng để đối tượng ra đầu thú.

Ngày 31.1, Dương chủ động liên hệ xin đầu thú, nhưng không thể nhập cảnh theo đường chính ngạch do không có hộ chiếu.

Đến ngày 1.2, lực lượng công an đã phối hợp đưa bị can này từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Xa Mát và thi hành lệnh bắt tạm giam theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.


Vụ 'chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát': Bắt 3 người trốn truy nã ở Thái Lan

Vụ 'chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát': Bắt 3 người trốn truy nã ở Thái Lan

Liên quan vụ chém người giữa ban ngày tại TP.Đà Nẵng do tranh chấp quyền điều hành Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam khiến nạn nhân thương tích 50%, Công an TP.Đà Nẵng đã truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Thái Lan sau hơn 2 năm gây án.

