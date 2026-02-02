Xin đầu thú nhưng không hộ chiếu, đối tượng truy nã được công an đưa về nước

Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) tiếp nhận, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng truy nã Trịnh Ngọc Đạt Dương (30 tuổi, ở P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Dương là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 14813/QĐTN-CSHS ngày 24.12.2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng.

Sau thời gian lẩn trốn sang Campuchia, Trịnh Ngọc Đạt Dương đã tự nguyện về Việt Nam bằng cách xin ra đầu thú.

Bị can Trịnh Ngọc Đạt Dương xin đầu thú sau thời trốn truy nã tại Campuchia ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, ngày 12.7.2025, Dương mang theo ma túy tổng hợp gồm thuốc lắc và ketamin đến nhà Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, trú P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để tổ chức cho chị N.H.D (26 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) sử dụng trái phép chất ma túy khiến người này rơi vào trạng thái mất ý thức. Sau đó, chị D. đã đến cơ quan công an trình báo.

Kết quả kiểm tra, công an xác định Vương và chị N.H.D dương tính với chất ma túy; riêng Dương bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra.