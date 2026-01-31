Vụ 'chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát': Bắt 3 người trốn truy nã ở Thái Lan

Ngày 31.1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại TP.Đà Nẵng.

Vụ án này liên quan đến việc chủ tịch Công ty Pha Lê Quảng Nam thuê người chém cổ đông dã man từng được Thanh Niên thông tin.

Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ẢNH: Đ.X

Cụ thể, khoảng 8 giờ 20 ngày 7.7.2023, tại số 168 Phan Đăng Lưu (Q.Hải Châu, Đà Nẵng cũ), anh N.Đ.H. (38 tuổi, ở P.Hòa Cường) đang đi bộ thì bị 2 người áp sát từ phía sau, dùng dao chém mạnh vào đùi phải, gây thương tích 50%.

Cơ quan công an xác định đây là vụ việc có tổ chức, mang tính côn đồ, xuất phát từ mâu thuẫn lợi ích trong hoạt động kinh doanh, tranh chấp quyền điều hành Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam.

Phạm Chiến Thắng là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam (trụ sở xã Đại Sơn, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ). Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh, làm ăn, Thắng bàn bạc, thống nhất với Trần Ngọc Anh (58 tuổi, ở Hà Nội); Trần Thu Huyền (38 tuổi, ở Hà Nội) và Lê Bá Vũ (46 tuổi, ở Hà Nội - chồng của Huyền) về việc thuê người chém anh N.Đ.H..

Vợ chồng Vũ và Huyền thuê Nguyễn La Duy (45 tuổi, ở P.Giảng Võ, Hà Nội - người có tiền án tiền sự) từ TP.Hà Nội vào TP.Đà Nẵng để phục kích chém anh H. Khoảng 8 giờ 30 ngày 7.7.2023, anh H. vừa bước xuống ô tô để vào nhà thì có 2 người chạy đến chém 2 lần khiến anh H. gục ngã.

Anh H. bị thương tích nặng, mất nhiều máu, đùi phải bị chém sâu và dài; gần đứt lìa ngón tay giữa và ngón trỏ…

Sau khi gây án Nguyễn La Duy được giúp sức để rời TP.Đà Nẵng và trốn ra nước ngoài.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Phạm Chiến Thắng, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Hùng và Phạm Văn Việt. Riêng Nguyễn La Duy, Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền đã bỏ trốn ra nước ngoài, bị phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an TP.Đà Nẵng Đà Nẵng đã xác lập chuyên án truy nã bí số 225N, huy động lực lượng tinh nhuệ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để truy bắt các bị can lẩn trốn.

Ngày 22.1, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền tại thành phố Pattaya (tỉnh Chon Buri, Thái Lan). Sau đó, Nguyễn La Duy đã ra đầu thú tại Thái Lan. Ngày 29.1, cả 3 bị can bị trục xuất và bàn giao cho công an Việt Nam tại sân bay quốc tế Bangkok, dẫn giải an toàn về TP.Đà Nẵng để phục vụ điều tra.