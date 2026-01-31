Chồng chưa mãn hạn tù vì ma túy, vợ lại sa lưới vì buôn ma túy

Ngày 31.1, Công an xã Hòa Tiến (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa đấu tranh, làm rõ một đường dây mua bán trái phép chất ma túy do H.T.T.B (37 tuổi, ở xã Hòa Tiến) cầm đầu.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy do H.T.T.B (ở xã Hòa Tiến) cầm đầu ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công an phát hiện tại khu vực thôn Yến Nê 2 thường xuyên xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình theo dõi cho thấy các nghi phạm này thường tiếp xúc nhanh với một phụ nữ tại địa phương rồi rời đi, luôn tỏ ra cảnh giác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hòa Tiến xác định người phụ nữ nói trên là H.T.T.B. Đáng chú ý, chồng của B. hiện đang chấp hành án phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bản thân B. không có việc làm ổn định nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế.

Sau hơn 3 tháng kiên trì xác minh, vừa qua, Công an xã Hòa Tiến bắt quả tang H.M.T (31 tuổi, ở P.An Hải, TP.Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Tiếp đó, lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang L.T.V (27 tuổi, ở xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng) với hành vi tương tự, tang vật gồm 1 gói ma túy đá, 1 xe máy và 1 điện thoại. Tại cơ quan công an, T. và V. khai nhận số ma túy trên mua từ H.T.T.B.

L.T.V và H.M.T bị Công an xã Hòa Tiến bắt quả tang hành vi hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy



Công an xã Hòa Tiến sau đó đã triệu tập B. lên làm việc. Ban đầu B. quanh co chối tội nhưng trước các chứng cứ thu thập được, B. đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho T. và V.

Ngoài ra, B. còn tự nguyện giao nộp 1 gói ma túy đá cất giấu để sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của B., lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an xã Hòa Tiến tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

