Thời sự

Công an TP.HCM cảnh báo tránh mất tiền oan khi mua vé máy bay, tàu xe

Hoài Nhiên
30/01/2026 18:16 GMT+7

Công an TP.HCM cảnh báo các chiêu thức lừa đảo mua vé máy bay, tàu xe và đổi tiền mới để lì xì nở rộ dịp Tết Nguyên đán. Người dân cần đặc biệt cảnh giác để tránh mất tiền oan.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết phổ biến nhất là lừa đảo bán vé xe, vé máy bay và tour du lịch giá rẻ.

Lợi dụng nhu cầu về quê, du lịch đầu năm của học sinh, sinh viên và người lao động, các đối tượng lập website, fanpage giả mạo hãng vận chuyển, công ty du lịch để chào mời “vé sốc”, “tour siêu khuyến mãi”. Sau khi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì cũng bị lợi dụng. Các đối tượng lừa đảo quảng cáo dịch vụ đổi tiền nhanh, giao tận nơi, yêu cầu chuyển tiền trước rồi biến mất sau khi nhận tiền. Công an lưu ý hành vi đổi tiền trái phép có thể bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng, người dân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Công an TP . HCM cảnh báo chiêu lừa đảo vé máy bay , tàu xe dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Công an TP.HCM cảnh báo loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi dịp tết

INFOGRAPHIC: ĐẶNG SINH

Một thủ đoạn khác là gửi thông báo giả về quà tết, tiền hỗ trợ, trợ cấp xã hội hoặc bảo hiểm xã hội. Các đối tượng nhắn tin, gọi điện, gửi đường link thông báo nhận tiền. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tải ứng dụng giả mạo, tài khoản ngân hàng sẽ bị chiếm quyền kiểm soát.

Ngoài ra, lừa đảo "việc nhẹ lương cao", combo chụp ảnh tết giá rẻ và giả danh shipper yêu cầu thanh toán cũng tái diễn mạnh. Đáng chú ý là thủ đoạn giả vờ chuyển tiền nhầm, sau đó yêu cầu trả lãi hoặc hướng dẫn chuyển vào tài khoản khác, khiến nạn nhân mất tiền nhiều lần.

Để phòng tránh, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc "2 phải - 4 không": phải luôn cảnh giác, bảo mật thông tin cá nhân; phải báo công an ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ bị lừa đảo; không hoảng sợ trước cuộc gọi, tin nhắn lạ; không tin các khoản tiền "trên trời rơi xuống", lời mời việc nhẹ lương cao; không kết bạn, tham gia hội nhóm lạ khi chưa kiểm chứng; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không truy cập link lạ hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.


Công an TP . HCM cảnh báo chiêu lừa đảo vé máy bay , tàu xe dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc "2 phải - 4 không" để tránh sập bẫy lừa đảo

INFOGRAPHIC: ĐẶNG SINH


Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ 35 bị can trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

