Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vé tàu tết 'nóng hầm hập' không kém gì vé máy bay

Hà Mai
Hà Mai
21/01/2026 14:34 GMT+7

Cũng giống như vé máy bay, vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 đã kín chỗ những ngày cao điểm trên một số chặng 'hot'.

Năm nay, ngành đường sắt triển khai bán vé tàu tết từ rất sớm. Vé tết mở bán cho tập thể từ ngày 15 - 19.10.2025. Từ 20.10.2025, vé được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân.

Vé tàu tết 'nóng hầm hập' không kém gì vé máy bay - Ảnh 1.

Hành khách đi tàu tại Ga Sài Gòn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt, tính từ 19.1, toàn ngành đã bán được khoảng 227.000 chỗ trên tổng số 384.000 chỗ. Trong đó, vé bán qua kênh online chiếm hơn 69%. 

Đáng chú ý, vé tàu tuyến phía nam chạy trong các ngày cao điểm trước tết (chiều TP.HCM đi Hà Nội từ 7 - 14.2, tức 20 - 27 tháng chạp) và các ngày cao điểm sau tết (chiều Hà Nội đi TP.HCM từ mùng 4 đến mùng 7 tháng giêng) đã bán hết.

Các ngày từ 7.2 trở về trước và 15 - 16.2 vẫn còn vé đi tất cả các ga. Riêng giai đoạn 10 - 14.2 còn nhiều vé đi Phan Thiết, Nha Trang. Sau tết, từ 24.2 - 8.3 (mùng 8 - 20 tháng giêng), vé chiều Hà Nội - TP.HCM còn nhiều, hành khách dễ dàng mua vé đi tất cả các ga.

Giá vé tàu Tết Nguyên đán năm nay tăng bình quân khoảng 5 - 10% so với năm 2025. Mức cao nhất là 3,75 triệu đồng cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến Sài Gòn - Hà Nội dịp cao điểm. Riêng khoang VIP, giá 7,35 triệu đồng mỗi giường, dành cho khách muốn có không gian riêng tư. Nguyên nhân giá vé tăng chủ yếu do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng và việc ngành đường sắt đầu tư thêm hơn 160 toa xe mới để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Khách mua vé tàu tết vẫn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như: Mua vé xa ngày giảm 5 - 15%, vé tập thể giảm 2 - 12%, khứ hồi giảm 5% chặng về, sinh viên giảm 10 - 20%, người cao tuổi và trẻ em áp dụng chính sách hiện hành.

Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổ chức chạy tàu với tinh thần sẵn sàng, bảo đảm phục vụ an toàn và thuận tiện cho hành khách trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong giai đoạn này, công ty sử dụng gần 800 toa xe khách, tổ chức chạy 62 đoàn tàu, trong đó riêng tuyến Hà Nội - TP.HCM đã có tới 55 đoàn tàu, cùng với các tuyến trọng điểm như Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Từ Sơn.

Tổng cộng, ngành đường sắt đã tổ chức chạy 906 chuyến tàu, cung ứng khoảng 384.000 chỗ, tăng khoảng 7% so với Tết năm 2025. Trong đó, các toa xe chạy tàu du lịch cao cấp SE61/62 vẫn tiếp tục được vận dụng trong đợt vận tải tết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt hơn cho hành khách có nhu cầu đi tàu chất lượng cao.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ 14 - 22.2 (tức từ 27 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng), ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khu đoạn phục vụ nhu cầu du xuân đầu năm. Các tuyến như TP.HCM - Nha Trang, TP.HCM - Tam Kỳ, Sài Gòn - Đà Nẵng, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng… được tăng cường, cung ứng thêm khoảng trên 10.000 chỗ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi du lịch, du xuân.

Để bảo đảm quyền lợi cho hành khách, Công ty CP Vận tải đường sắt khuyến cáo hành khách chỉ mua vé qua website ngành đường sắt, tại nhà ga, các đại lý được ủy quyền hoặc các ứng dụng ví điện tử đã công bố. Tuyệt đối tránh mua vé từ nguồn không rõ ràng để hạn chế rủi ro.

Nhân viên đường sắt sẽ kiểm tra vé và giấy tờ tùy thân tại cửa ga và cửa toa. Chỉ hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với vé mới được lên tàu. Hành khách có thể truy cập website dsvn.vn, vào mục “Kiểm tra vé” để xác nhận vé điện tử. Trường hợp không tìm thấy vé, hành khách cần liên hệ ngay nhà ga hoặc tổng đài ga Hà Nội, ga Sài Gòn để được hỗ trợ.

Còn gần 5 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2026 nhưng hàng triệu người xa xứ đã đứng ngồi không yên, lo tính đường về quê ăn tết. Bởi từ máy bay đến đường sắt, vé vừa mở bán đã "nóng bỏng tay".

