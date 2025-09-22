Vé tàu xe tết nóng sớm

Giá vé máy bay đẩy kịch trần

Đầu tháng 9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) thông báo chính thức mở bán sớm vé máy bay Tết Nguyên đán 2026. Giai đoạn cao điểm kéo dài từ ngày 2.2 - 3.3.2026 (tức từ 15 tháng chạp đến hết ngày 15 tháng giêng âm lịch), với tổng số hơn 3,5 triệu ghế được bán ra trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Như thường lệ, các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc... Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TP.HCM tăng gần 18%, đường bay TP.HCM - Đà Nẵng tăng gần 9%, các đường bay giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9 - 13% so với cùng kỳ. Để tăng thêm lựa chọn cho hành khách, Vietnam Airlines tiếp tục bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm. Tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20%. Việc khai thác thêm khung giờ này giúp tối ưu hóa năng lực vận hành, giảm áp lực ban ngày và tạo sự linh hoạt hơn cho hành khách.

Giá vé máy bay tết 2026 đang ở mức kịch trần và ít có khả năng giảm Ảnh: Ngọc Dương

Trước đó, từ 28.8, Hãng hàng không Vietjet cũng đã mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 3.2 - 2.3.2026. Trong ngày đầu tiên mở bán, Vietjet thông tin giá vé từ TP.HCM đi Phú Quốc chỉ từ 610.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Các chặng bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột… có giá vé từ 1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Giá vé trên các đường bay đến Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… từ 1,61 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Bamboo Airways và Vietravel Airlines dù chưa ra thông báo chính thức nhưng hành khách cũng đã có thể đặt vé giai đoạn tết của 2 hãng này trên nhiều nền tảng. Trong khi đó, Vietravel Airlines sau khi tiếp nhận 2 máy bay mới cũng đã tăng thêm tần suất tại một số đường bay trục chính như TP.HCM - Hà Nội.

Có thể thấy, các hãng đều chuẩn bị cho kế hoạch phục vụ cao điểm tết sớm hơn, lượng ghế tăng nhiều hơn so với Tết Nguyên đán 2025. Thế nhưng, giá vé máy bay không những không hạ nhiệt mà còn "nóng" hơn năm ngoái. Theo khảo sát của Thanh Niên, ngay khi vừa mở bán, giá vé Tết Nguyên đán trên một số đường bay "hot" đã neo ở mức rất cao. Đơn cử, chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 14.2.2026 (27 tháng chạp âm lịch) các chuyến bay đêm của Vietjet có giá thấp nhất là hơn 3,1 triệu đồng/chiều. Hầu hết các chuyến bay trong ngày từ sáng đến chiều đều neo ở mức gần 3,7 triệu đồng/chiều. Các chuyến bay cùng chặng, cùng ngày của Bamboo Airways và Vietravel Airlines có giá kịch trần hơn 3,83 triệu đồng/chiều, ngang ngửa mức giá vé của Vietnam Airlines (3,86 triệu đồng/chiều). Đến nay, sau hơn 2 tuần, chuyến bay có giá thấp nhất của Vietjet đã vọt lên hơn 3,4 triệu đồng/chiều, các hãng khác vẫn giữ giá ở mức kịch trần.

Vé máy bay tết năm nay “nóng bỏng tay” dù được mở bán sớm Ảnh: Đậu Tiến Đạt

So sánh với cùng thời điểm mở bán năm ngoái, vé Tết Nguyên đán 2026 chặng TP.HCM ra Hà Nội những ngày cao điểm của các hãng bay đều điều chỉnh cao hơn từ 100.000 - 200.000 đồng/chiều.

Tương tự, các chuyến bay của Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Đà Nẵng ngày 27 tết (14.2) cũng phủ kín mức giá phổ thông thấp nhất gần 2,5 triệu đồng/chiều, hạng thương gia nhích từ hơn 4,8 triệu đồng/chiều thời điểm mới mở bán lên hơn 5,1 triệu đồng/chiều. Trên chặng này, cùng ngày, nếu hành khách chọn bay hãng Vietjet, giá cũng dao động từ hơn 2,2 - hơn 2,3 triệu đồng/chiều.

Giá vé máy bay tết sẽ chỉ tăng, khó giảm?

Thực tế trong khoảng 5 năm qua, người dân đã không còn biết tới khái niệm "săn vé máy bay tết", bởi dù canh ngay khi các hãng vừa mở bán cũng chỉ thấy những chuyến bay với giá vé đẩy sát mức trần. Đặc biệt, sau cuộc "khủng hoảng" thiếu tàu bay trầm trọng rơi vào cùng thời điểm giá nhiên liệu tăng cao và nâng trần vé máy bay, mặt bằng giá vé hàng không 2 năm qua đã được xác lập ở mức mới vượt hẳn lên. Đáng lo ngại là xu hướng này sẽ khó có cơ hội xoay chiều.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp, đồng thời lưu ý chỉ mua vé qua các phòng vé, đại lý chính thức hoặc trên ứng dụng di động, website của hãng nhằm tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện một hãng hàng không cho biết: Giá vé máy bay (cả quốc tế và nội địa) hiện đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá từ thấp đến cao tùy tình hình thị trường (cung - cầu), điều kiện vé, thời điểm xuất vé, chất lượng dịch vụ… Theo cơ chế thị trường, với những giai đoạn cao điểm (cầu tăng quá lớn so với cung), các hãng hàng không đều tăng tỷ lệ bán vé ở giá cao. Ngược lại, ở những giai đoạn thấp điểm hoặc các chuyến bay lệch đầu dịp lễ tết, nhu cầu tham gia vận chuyển của hành khách thấp (cầu sụt giảm mạnh so với cung) giá vé sẽ hạ thấp. Điều này lý giải tình trạng những giai đoạn cao điểm lễ, tết, dù hành khách chực chờ "săn" ngay từ khi các hãng bắt đầu mở bán nhưng gần như không thể mua được vé giá tốt.

Mặt khác, đến nay, tổng lực đội bay của các hãng vẫn chưa phục hồi, tình trạng thiếu hụt máy bay vẫn đang tiếp diễn. Ngay cả khi các hãng nỗ lực thuê thêm máy bay, tăng thêm ghế, phân bổ nhiều chuyến bay đêm, thì vẫn không thấm vào đâu so với nhu cầu ngày càng tăng cao của hành khách. Vì thế, vấn đề không nằm ở giá mà ở số ghế mà các hãng có thể cung ứng, đồng nghĩa việc mở bán vé sớm chỉ nhằm giúp hành khách có thêm cơ hội chọn chuyến bay phù hợp.

Cũng do cung không đáp ứng nổi cầu nên vài năm trở lại đây, vào những dịp cao điểm, một số hãng hàng không đã mở bán thêm những đường bay nội địa có chuyển chặng như TP.HCM - Hà Nội - Đà Nẵng; TP.HCM - Bangkok (Thái Lan) - Huế… Tuy nhiên, những chuyến bay này có thời gian di chuyển rất dài và giá vé rất cao. Đơn cử, thời gian bay thẳng từ TP.HCM - Đà Nẵng mất 1 giờ 20 phút, giá vé tết theo khảo sát nói trên là gần 2,5 triệu đồng/chiều vé phổ thông của Vietnam Airlines; nếu bay vòng thêm ra Hà Nội, hành khách sẽ mất gần 5 giờ đồng hồ với giá vé phổ thông gần 5,8 triệu đồng/chiều. Thông thường, các đường bay thẳng quốc tế sẽ có giá đắt hơn bay có điểm dừng bởi thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn và dịch vụ tốt hơn. Tuy nhiên, đường bay nội địa có điểm dừng là cộng giá 2 chặng nên vé sẽ đắt hơn bay thẳng. Chỉ trong trường hợp hết chỗ chuyến bay thẳng, hành khách mới phải lựa chọn phương án này.

Một yếu tố nữa đẩy giá vé máy bay tăng cao là chi phí nhiên liệu. Bên cạnh giá nhiên liệu thế giới tăng, các hãng hàng không VN (cụ thể là Vietnam Airlines và Vietjet) đang tiên phong chuyển đổi xanh bằng cách tăng dần các chuyến bay sử dụng nhiên liệu sạch (SAF). Đây là xu thế không thể đi ngược của cả VN và trên thế giới. Tuy nhiên, chi phí nhiên liệu SAF rất cao và nguồn cung ứng vẫn còn eo hẹp. Dự báo, trong giai đoạn 2025 - 2030, việc sử dụng SAF có thể làm tăng chi phí nhiên liệu của ngành hàng không VN khoảng 25 triệu USD, tương đương 4,5 - 5,5 triệu USD/năm. Nếu không có những hỗ trợ chính sách từ phía nhà nước, các hãng hàng không sẽ buộc phải tính phần chi phí này vào giá vé.

Nhìn tổng quan ở mọi phương diện, có thể thấy giá vé máy bay sẽ khó có cơ hội "giảm nhiệt" trong giai đoạn tới và chắc chắn những giai đoạn cao điểm lễ, tết, sẽ chỉ có giá vé từ gần chạm trần đến kịch trần.

Giá vé tàu cũng gần "đuổi kịp" máy bay

Trong giai đoạn vé máy bay thiết lập mặt bằng mới gây sức ép lớn lên túi tiền của người dân, ngành đường sắt đã trở thành lựa chọn mới. Trong 3 năm qua, tỷ lệ khách đi tàu về quê hoặc du lịch những mùa lễ, tết tăng mạnh. Do đó, vé tàu tết cũng được đẩy lên mở bán sớm hơn. Ngày 20.9, ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Quý Tỵ 2026 cho các chuyến khởi hành từ 21.1 - 18.2. Theo kế hoạch, khoảng 200.000 chỗ được đưa ra thị trường, kỳ vọng giảm tải cho hàng không và xe khách. Ngay trong ngày đầu tiên mở bán, tính đến 12 giờ ngày 20.9, ngành đường sắt đã bán khoảng 22.000 vé, với doanh thu khoảng 44 tỉ đồng trên tất cả kênh bán vé.

Giá vé tàu Tết 2026 tiếp tục tăng từ 5 - 10% Ảnh: Lê Nam

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại ga Sài Gòn sáng 21.9 (ngày thứ hai mở bán) cho thấy rất ít khách đến ga tàu mua vé tết. Khoảng 10 giờ 30, khu vực lầu 2 - nơi bố trí quầy bán vé tết, không có nhân viên trực cũng như hành khách xếp hàng. Hoang mang khi cả khu vực bán vé tết không có ai, đèn tắt tối om, ông Thanh Toàn (ngụ Q.12 cũ) kể: "Trước khi đến tôi có gọi tổng đài, họ báo vẫn bán vé, nhưng khi lên ga thì không thấy quầy mở cửa. Tôi định mua vé đi Vinh cho cả nhà 5 người. Năm ngoái không về quê, năm nay mới thu xếp được".

Theo lý giải của lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, trong ngày đầu tiên mở bán, đến 12 giờ trưa là gần như hết khách nên nhà ga đã chuyển nhân viên bán vé tết xuống lầu 1 (khu vực bán vé ngày) để hỗ trợ hành khách thuận tiện hơn. Xu thế hiện nay là đa phần hành khách mua vé qua các nền tảng trực tuyến, ít người trực tiếp đến nhà ga như trước đây.

Theo kế hoạch từ Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, dự kiến mùa Tết 2026, công ty sẽ phục vụ hơn 30.000 hành khách, doanh thu đạt trên 60,5 tỉ đồng, tăng lần lượt 3,86% về lượng khách và 12,47% doanh thu so với cùng kỳ Tết 2025. Trong đó, giai đoạn trước tết ghi nhận tăng mạnh nhất, chiếm gần một nửa tổng doanh thu, giai đoạn cận tết là thời điểm vốn được xem là "điểm nóng" lại chỉ tăng nhẹ. Điều này cho thấy hành khách có xu hướng chủ động đặt vé sớm để tránh cảnh chen chúc, nhu cầu đã dịch chuyển từ đi cận tết sang đi sớm.

Đáng chú ý, việc tỷ lệ doanh thu tăng mạnh so với lượng khách là do năm nay giá vé tàu tết tăng 5 - 10%. Ngành đường sắt lý giải giá vé tăng vì đưa vào phục vụ 150 toa xe đóng mới, cải tạo với chất lượng cao hơn. Giá vé cao nhất được ghi nhận trên hệ thống là 3,75 triệu đồng cho chặng Sài Gòn - Hà Nội trên tàu SE2 (giường nằm mềm tầng 1, khoang 4 giữa toa). Trong khi đó, vào năm ngoái, mức giá vé cao nhất là 3,234 triệu đồng. Khoang vip 2 giường có giá 7,35 triệu đồng/giường, tăng 350.000 đồng so với năm ngoái. Giá vé tàu từ Sài Gòn - Hà Nội là 3,75 triệu đồng/chiều, ngang bằng giá vé máy bay.

Theo kế hoạch, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu/ngày, với tổng số toa xe vận dụng là trên 800 toa, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Để tránh mua phải vé giả hoặc vé không đúng với quy định, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách đến trực tiếp hệ thống nhà ga, đại lý bán vé trên toàn quốc để mua vé. Hành khách mang theo giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua vé tàu giảm giá. Đặc biệt, hành khách cần thận trọng, không mua vé tàu qua "cò vé".

Chị Nguyễn Thị Duyên (37 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) cho biết khi đặt vé tàu SE13 cho chặng khứ hồi TP.HCM - Vinh qua ví điện tử, hệ thống hiển thị thời gian di chuyển chỉ 11 tiếng thay vì 28 tiếng. Dù còn thắc mắc nhưng do thời gian giữ chỗ quá ngắn, chị vội nhập thông tin và kết quả là đặt nhầm. Khi đến ga đổi vé, do chuyến tàu có thời gian mong muốn đã hết, chị Duyên buộc phải mua vé đường dài cho cả chặng TP.HCM - Hà Nội, bù thêm 300.000 đồng. "Vé tết vốn đã đắt gấp đôi, vé giường khoang 4 tầng dưới giá 3,1 triệu đồng/chiều, 2 chiều hơn 6 triệu, gần bằng vé máy bay. Bình thường tôi đi máy bay nhưng sân bay Vinh đang sửa, nên năm nay mới quyết định đi tàu. Giờ mới biết giá vé tàu cũng cao như vậy", chị Duyên chia sẻ.

Giá vé máy bay thì chỉ tăng khó giảm, giá vé tàu thì tết này lại đắt hơn tết trước - đường về quê ăn tết của người dân ngày càng xa xôi.