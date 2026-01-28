Triệt phá đường dây trồng, mua bán cần sa quy mô lớn tại Đà Nẵng

Ngày 28.1, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ trồng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy do Đỗ Hữu Duy (23 tuổi, trú P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thực hiện, với số lượng cần sa đặc biệt lớn, phương thức hoạt động tinh vi.

Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang Đỗ Hữu Duy trồng, bán cần sa ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 19.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Trường Chinh (P.Cẩm Lệ), phát hiện Đỗ Hữu Duy đang trực tiếp phân chia gần 8 kg cần sa khô để chuẩn bị tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra khu vực phía sau căn nhà này, lực lượng công an phát hiện 51 cây cần sa được trồng trong không gian kín, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước và các thiết bị kỹ thuật phục vụ việc chăm sóc, phát triển cây cần sa.

Cây cần sa được Duy trồng trong không gian kín, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng... ẢNH: Đ.X

Mở rộng đấu tranh, Duy khai nhận còn thuê thêm một căn nhà khác trên địa bàn để tiếp tục tổ chức trồng cần sa.

Tiến hành kiểm tra căn nhà tại đường Cách Mạng Tháng 8 (P.Cẩm Lệ), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều vật tư, phương tiện chuyên dụng phục vụ việc trồng cần sa, đồng thời phát hiện thêm 40 cây cần sa với nhiều kích cỡ khác nhau đang được trồng trong phòng kín, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng và điều hòa hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Qua đấu tranh khai thác, Đỗ Hữu Duy khai nhận từ đầu tháng 6.2025 đã nảy sinh ý định trồng cần sa để bán kiếm lời; thông qua mạng xã hội Telegram mua hạt giống, tổ chức trồng, chiết tách, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa, với tổng số tiền giao dịch khoảng 112 triệu đồng.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, đây là vụ trồng, tàng trữ và mua bán cần sa có quy mô lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn thành phố. Việc kịp thời phát hiện, triệt phá vụ việc đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng các xã, phường không ma túy và tiến tới TP.Đà Nẵng không ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 91 cây cần sa cùng nhiều vật tư ẢNH: Đ.X

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự; tang vật thu giữ gồm gần 8 kg cần sa khô, 91 cây cần sa cùng nhiều vật tư, phương tiện liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

