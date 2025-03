Công an tỉnh Tây Ninh truy bắt nhóm cướp hơn 2 triệu USD như thế nào?

Liên quan vụ cướp hơn 2 triệu USD, theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) phát hiện bà P.T.M.L (mẹ của Phương) có lượng tiền USD lớn nên lên kịch bản vụ cướp.

Cụ thể, vào ngày 10.3, Phạm Lý Phương cấu kết cùng với Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ khu phố 2, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ phố Phúc Thịnh, P.Bích Đào, TP.Ninh Bình, Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (34 tuổi, ngụ khu phố 2, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định) giả làm cảnh sát đến nhà bà L. để kiểm tra nguồn gốc số tiền hơn 2,2 triệu USD và lợi dụng lúc bà L. mất cảnh giác, nhóm người này đã cướp tiền và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Các bị can Duy, Anh, Lộc (từ trái sang) bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 17 giờ ngày 11.3, Phương cùng bà P.T.M.L đến cơ quan công an trình báo sự việc bị cướp số tiền nói trên.

Bình (trái) và Phương ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nguy hiểm, tài sản thiệt hại rất lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Đồng thời, khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 15.3, công an đã bắt giữ được Lê Nguyên Bình (37 tuổi, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) tại một khách sạn ở Q.Hà Đông (Hà Nội), thu giữ 1.959.800 USD là tang vật của vụ án.

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cướp tài sản" và "che giấu tội phạm". Ngày 20.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phương về tội "cướp tài sản" và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bình về tội "che giấu tội phạm".

Tiếp đó, căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc đối với 3 bị can đang lẩn trốn, gồm: Đào Xuân Lộc; Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy.

Đến trưa 24.3, Cục Cảnh sát hình sự cùng Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ khác đã bắt giữ được Lộc, Tuấn Anh và Duy khi 3 bị can này đang lẩn trốn tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai, H.Chư Sê (Gia Lai).

Hiện, 3 bị can được di lý về Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.