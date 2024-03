Tây Ninh: Tạm giữ nghi phạm cướp tiền ở trạm xăng

Ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Thành Tới (17 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, H.Gò Dầu) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ 35 phút ngày 10.3, Tới chạy xe máy (che biển số) đến trạm xăng số 18, thuộc ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước (H.Gò Dầu), dùng dao đe dọa anh H.T.T (19 tuổi, nhân viên bán xăng), rồi mở hộc tủ cướp tiền, tẩu thoát.

Hồ Thành Tới, nghi phạm dùng dao cướp tiền tại trạm xăng bị tạm giữ hình sự NGỌC HÀ

Nhận được tin báo, Công an H.Gò Dầu cử lực lượng đến hiện trường điều tra, thu thập chứng cứ. Qua 2 ngày truy xét, lúc 9 giờ 30 ngày 12.3, lực lượng Công an H.Gò Dầu xác định nghi phạm vụ cướp là Hồ Thành Tới nên đã bắt khẩn cấp. Qua khám xét, công an thu giữ của nghi phạm 12 triệu đồng, số tiền cướp của trạm xăng chưa kịp tiêu xài cùng 1 xe máy và con dao gây án.

Tại cơ quan công an, Tới khai nhận, do mê chơi game trên mạng bị thua số tiền lớn không thể trả được, liền nảy sinh ý định cướp tiền để trả nợ. Biết trạm xăng số 18 ban đêm chỉ có 1 người bán nên Tới đến cướp tiền để trả nợ.



Sau khi thực hiện vụ cướp, Tới mang tiền về nhà cất giấu, dự tính vài ngày sau đem ra tiêu xài thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện vụ dùng dao cướp tiền ở trạm xăng đang được Công an H.Gò Dầu điều tra, làm rõ.