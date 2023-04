Tây Ninh: Đánh người rồi tiện tay 'cầm' điện thoại nạn nhân, bị bắt khẩn cấp

Ngày 4.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn A Phi (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản và Nguyễn Chí Tường (24 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 3.4, Phi và Tường ngồi nhậu tại quán bia thuộc xã Phước Đông (H.Gò Dầu). Trong quán còn có anh Lê Phát L. cùng bạn là Nguyễn Thanh H. đang ngồi nhậu bàn kế bên. Lúc này, anh L. đi sang bàn của Phi và Tường lấy đũa nhưng không nói câu gì. Tường cho rằng anh L. "láo", mất lịch sự nên gọi điện thoại rủ thêm Nguyễn Hoài Bảo (38 tuổi, ngụ xã Phước Đông, H. Gò Dầu) đến đánh L. và H.

Khi đến nơi, cả 3 cầm ghế, ly... xông vào đánh, ném làm anh L. và anh H. bỏ chạy, để lại trên bàn 2 điện thoại di động. Khi cả 2 bỏ chạy, Phi lấy điện thoại của anh H. rồi đi theo Bảo và Tường về nhà.

Anh L. và anh H. quay trở lại quán thì không thấy điện thoại nên đến công an trình báo sự việc. Qua xác minh, điều tra, Công an H. Gò Dầu bắt khẩn cấp Phi và Tường tại phòng trọ.

Hiện vụ đánh người trong quán nhậu, tiện tay "cầm" luôn điện thoại di động đang được Công an H.Gò Dầu điều tra, làm rõ.