Ninh Thuận: Bắt 'siêu trộm' điện thoại di động

Sáng ngày 21.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã bàn giao Phạm Tuấn Vũ (29 tuổi, ngụ ở H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cùng tang vật vụ án là 42 điện thoại iPhone cho Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Anh, TP.Hà Hội để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Tuấn Vũ.

Lực lượng trinh sát Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Phạm Tuấn Vũ CÔNG AN NINH THUẬN CUNG CẤP

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận, chiều 17.2, lực lượng tiếp nhận tin báo của Công an tỉnh Hải Dương về một nghi phạm trộm cắp tài sản đang bỏ trốn, di chuyển trên đường từ Hà Nội vào TP.HCM theo tuyến QL1. Sau đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đã triển khai lực lượng trinh sát chốt chặn, truy bắt được Phạm Tuấn Vũ cùng tang vật vụ án khi nghi phạm này đang lẩn trốn trên một xe khách.

Tang vật vụ án là 42 iPhone CÔNG AN NINH THUẬN CUNG CẤP

Qua đấu tranh, Phạm Tuấn Vũ khai nhận, vào khuya ngày 14.2, lợi dụng không có người trông coi, Vũ đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn H.Đông Anh để lấy trộm 42 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Để tránh sự truy bắt của công an, Vũ lên kế hoạch đi xe khách đi từ TP.Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ số tài sản trộm cắp. Tuy nhiên, khi đến địa bàn H.Thuận Nam (Ninh Thuận) thì bị lực lượng trinh sát Công an Ninh Thuận phát hiện, bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Vũ còn thừa nhận, vào ngày 20.12.2022, Vũ đã lấy trộm nhiều điện thoại di động, laptop, tai nghe trị giá khoảng 400 triệu đồng của một cửa hàng di động ở thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.