Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm 16 tuổi thực hiện nhiều vụ cướp liên huyện, liên tỉnh

Ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Q. (16 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, H.Gò Dầu) và Lê Văn Nhứt (22 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về tội cướp tài sản.

Chỉ mới 16 tuổi nhưng Nguyễn Hải Q. đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp liên huyện, liên tỉnh NGỌC HÀ

Trước đó, vào lúc 0 giờ 45 ngày 28.2, bà N.T.H (58 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, H.Gò Dầu) bị 1 trong 2 thanh niên ẩn nấp trước nhà cướp sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ. Bà H. chống cự, nắm giữ sợi dây chuyền thì bị 1 thanh niên dùng tay đẩy xuống đất, dùng chân đạp lên người để cướp dây chuyền rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo và xác định tính chất nguy hiểm của vụ cướp, Công an H.Gò Dầu tổ chức lực lượng điều tra, xác minh, truy tìm nghi phạm. Lúc 21 giờ 30 ngày 5.3, Công an H.Gò Dầu xác định 2 nghi can thực hiện vụ cướp nói trên là Nguyễn Hải Q. và Lê Văn Nhứt đang lẩn trốn tại ấp Phước Đức A, xã Phước Đông (H.Gò Dầu) liền tiến hành bắt giữ.

Lê Văn Nhứt tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Tại cơ quan công an, dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Q. khai nhận đã cùng với Nhứt bàn bạc, hàng ngày chạy trên đường quan sát chờ đêm đột nhập trộm tài sản hoặc khi đi trên đường, thấy phụ nữ chạy xe một mình có mang nữ trang, túi xách, điện thoại... thì ra tay cướp tài sản.

Ngoài vụ cướp giật dây chuyền của bà H., cả 2 còn thực hiện 4 vụ cướp tài sản khác ở H.Bến Cầu, Gò Dầu, TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) và tỉnh Long An.

Công an H.Gò Dầu đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ cướp tài sản do Nguyễn Hải Q. và Lê Văn Nhứt thực hiện.