TP.HCM: Bắt nhóm 'cướp nhí' gây ra hàng loạt vụ cướp giật ở Q.Tân Bình

Ngày 19.12, Cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Minh Hoàng (17 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), N.P.P, N.T.M (cùng 14 tuổi), V.M.Q (16 tuổi, ngụ Q.6) về hành vi "cướp giật tài sản"; Nguyễn Văn Thạo (35 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".



Theo hồ sơ vụ án, ngày 21.11, trên đường Bàu Cát (P.12, Q.Tân Bình), lợi dụng sơ hở của nạn nhân, N.D.T (14 tuổi) và N.P.P (cùng ngụ Q.Tân Bình) đã giật điện thoại của ông D.H.K (59 tuổi, ngụ Q.Tân Phú). Lấy được tài sản, cả hai đem bán tại một cửa hàng trên đường Ni Sư Huỳnh Liên (Q.Tân Bình).

Để thực hiện vụ cướp giật tài sản này, N.T.M, N.T.B.K (12 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) và V.M.Q điều khiển xe máy chạy theo sau N.D.T và N.P.P để "cản địa" khi nạn nhân chống trả hoặc người dân truy đuổi.

Băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Tân Bình CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, ngày 8.12.2023, trước một căn nhà trên đường Lạc Long Quân (P.9, Q.Tân Bình), Nguyễn Văn Minh Hoàng và N.P.P giật 1 điện thoại của anh D.T.K (45 tuổi, ngụ Q.Tân Bình).



Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận thấy các nghi can cướp giật hoạt động phạm tội theo nhóm, thủ đoạn liều lĩnh, thời gian gây án liên tục, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Q.Tân Bình phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, bằng mọi cách truy bắt các nghi can.

Ngày 18.12, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các nghi can.

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận đã thực hiện 2 vụ án nêu trên. Ngoài ra, các nghi can còn khai nhận cùng đồng phạm thực hiện 5 vụ giật điện thoại khác của người đi đường trên địa bàn Q.Tân Bình từ cuối tháng 10 đến ngày 27.11.2023.

Sau khi cướp giật tài sản, nhóm này đem bán cho Nguyễn Văn Thạo.

Nguyễn Văn Thạo khi bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Thạo, thu giữ nhiều điện thoại di động và tang vật khác có liên quan vụ án.

Riêng N.D.T cùng đồng phạm còn thực hiện các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Tân Phú, do đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ, nghi can cùng vật chứng liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú thụ lý theo thẩm quyền.



Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng có liên quan băng 'cướp nhí' để xử lý.