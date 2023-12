TP.HCM: Nhân viên ngân hàng 'lén đi sân sau' cho vay lãi nặng

Ngày 19.12, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá 2 chuyên án gồm cho vay lãi nặng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hai vụ nói trên được triệt phá trong cùng ngày 18.12.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giữ Ngô Đại Thắng (29 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Như Hà (cùng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP.HCM), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



2 nhân viên ngân hàng phối hợp những người bên ngoài cho người dân vay lãi nặng ở TP.HCM, đã bị bắt giữ CACC

Công an xác định, 2 nhân viên này làm ở ngân hàng, thường xuyên tiếp xúc với người dân vay tiền nhưng đến thời hạn họ không có tiền tất toán, thì Thắng và Hà phối hợp những người bên ngoài chào mời, cho người dân vay lãi nặng.

2 nhân viên ngân hàng này đã bỏ ra số tiền lớn để khách hàng vay với lãi suất 180%/năm, thu lời bất chính 5 tỉ đồng.

Công an TP.HCM cũng bắt giữ Trần Thiên Định (35 tuổi, ngụ TP.HCM) và 2 người khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Định được xác định là người cầm đầu nhóm lừa đảo.

Nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ CACC

Theo đó, nhóm của Định giả danh móc nối với một số nhân viên của công ty tài chính, dùng thủ đoạn đe dọa để đòi nợ.

Nhóm này tăng số tiền "con nợ" đã vay phải trả lên gấp đôi, rồi Định và những người khác liên hệ, đóng giả làm "sếp" lớn thông báo sẽ giảm lãi suất để người vay tin tưởng, đóng tiền. Sau đó nhóm này làm giả giấy tờ liên quan đến vay nợ rồi chiếm đoạt tài sản của người vay.

Công an cho hay, bằng thủ đoạn nói trên, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tương tự trên địa bàn TP.HCM.