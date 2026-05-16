Kiểm tra ma túy tại chợ Bình Điền: Tài xế đổ lỗi do uống thuốc viêm họng

Trần Kha
16/05/2026 10:05 GMT+7

Trong một cuộc kiểm tra ma túy tại chợ Bình Điền, tài xế đã bất ngờ đổ lỗi do viêm họng, sốt nên có uống thuốc.

Tối 15.5, Trạm CSGT Tân Túc (Phòng PC08, Công an TP.HCM) đã phối hợp cùng Công an phường Bình Đông ra quân xử lý chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy tại khu vực chợ Bình Điền, phát hiện các trường hợp vi phạm.

Trong đêm ra quân xử lý tài xế sử dụng chất cấm ma túy, nồng độ cồn tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (phường Bình Đông), lực lượng chức năng đã thực hiện tổng kiểm soát 429 trường hợp phương tiện vào chợ. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp người điều khiển xe có chất ma túy trong cơ thể.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện vào chợ Bình Điền

Đáng chú ý, tài xế L.V.N (29 tuổi) khi bị yêu cầu kiểm tra đã thừa nhận vừa sử dụng ma túy đá vào ngày hôm trước tại quê (Phú Yên cũ) trước khi điều khiển xe vào TP.HCM. Một trường hợp khác có kết quả test nhanh dương tính với ma túy nhưng phân trần do... uống thuốc viêm họng và cảm sốt. Đối với các trường hợp này, CSGT đã phối hợp đưa tài xế đến bệnh viện để xét nghiệm máu, lấy kết quả chính xác làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng trong đêm, tổ công tác đã lập biên bản một trường hợp xe tải lỗi hết niên hạn sử dụng, không cửa sau, cửa hông, không giấy tờ. Tổng mức phạt dự kiến cho tài xế này có thể lên đến hơn 20 triệu đồng.

Siết chặt an ninh trật tự

Ông Nguyễn Sơn Tùng, Trưởng phòng An ninh PCCC Công ty quản lý kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết mỗi đêm cao điểm có khoảng 25.000 lượt người và khoảng 6.000 lượt phương tiện các loại ra vào chợ. Do đó, việc phối hợp cùng Trạm CSGT Tân Túc và công an địa phương để kiểm soát nồng độ cồn và ma túy là vô cùng thiết thực.

Từ 20 đến 23 giờ ngày 15.5, lực lượng chức năng tổng kiểm soát 429 trường hợp phương tiện tại chợ Bình Điền

"Nếu tài xế sử dụng chất kích thích, không tỉnh táo khi lái xe giữa biển người như thế này thì hậu quả sẽ khôn lường. Việc kiểm tra thường xuyên giúp thương nhân và người lao động yên tâm buôn bán", ông Tùng chia sẻ.

Bên cạnh việc kiểm soát giao thông, công tác an ninh tại chợ cũng được thắt chặt thông qua quy chế phối hợp giữa công ty và Công an phường Bình Đông.

Các tài xế điều tuân thủ, phối hợp lực lượng chức năng để kiểm tra

Đặc biệt, mô hình Ban đại diện thương nhân tại 7 nhà lồng chợ đã thành lập và sau đó hình thành Ban đại diện thương nhân chợ đã trở thành "cánh tay nối dài" giúp tuyên truyền pháp luật và nắm bắt tâm tư của gần 1.800 thương nhân, xóa sổ các băng nhóm tội phạm manh động trước đây.

Kết quả xử lý vi phạm nửa đầu tháng 5

Theo số liệu từ Trạm CSGT Tân Túc, từ ngày 1.5 đến 15.5, đơn vị đã lập biên bản xử lý tổng cộng 1.490 trường hợp vi phạm. Cụ thể, tạm giữ 523 phương tiện (trong đó có 4 ô tô, 471 xe máy và 48 phương tiện khác); vi phạm nồng độ cồn 370 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 27 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 127 trường hợp.

Một mẫu test cho kết quả dương tính với chất ma túy

Tài xế dương tính với ma túy

Đại diện Trạm CSGT Tân Túc khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các chuyên đề kiểm tra ma túy và nồng độ cồn, đặc biệt là tại các cửa ngõ và khu vực tập trung đông phương tiện vận tải hàng hóa như chợ đầu mối Bình Điền để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

