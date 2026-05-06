CSGT TP.HCM vào trường dạy học sinh tránh 'điểm mù' xe tải

Sáng 5.5, hơn 400 học sinh được CSGT TP.HCM hướng dẫn nhận diện 'điểm mù' xe tải kỹ năng tránh tai nạn từ những tình huống thực tế nguy hiểm trên đường. Tại buổi hướng dẫn, nhiều tình huống thực tế được đưa ra, giúp học sinh nhận ra chỉ một khoảnh khắc chủ quan khi lọt vào 'điểm mù' xe tải cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sai lầm nhỏ dễ dẫn đến hậu quả lớn

Chương trình do Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp hệ thống HEAD Sơn Minh tổ chức cho học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Bình Chánh cùng học sinh Trường trung cấp Trần Đại Nghĩa. Nhiều tình huống thực tế được đưa vào bài giảng, giúp học sinh hình dung rõ những rủi ro có thể gặp khi tham gia giao thông.

Đại úy Phan Thanh Phong, Phó trưởng Trạm CSGT Tân Túc phát biểu tại buổi tuyên truyền

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, đại úy Phan Thanh Phong, Phó trưởng Trạm CSGT Tân Túc, nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh là rất cần thiết, bởi đây là nhóm thường xuyên sử dụng xe máy nhưng còn thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống. Theo đại úy Phong, bên cạnh việc phổ biến quy định pháp luật, chương trình tập trung vào kỹ năng thực tế như nhận diện "điểm mù" của xe tải, giữ khoảng cách an toàn và cách quan sát khi di chuyển gần phương tiện lớn. "Một sai lầm nhỏ, như đi vào vùng khuất tầm nhìn của xe tải, có thể dẫn đến hậu quả rất lớn", đại úy Phong lưu ý.

CSGT hướng dẫn học sinh luật giao thông

Các chuyên gia từ HEAD Sơn Minh trực tiếp hướng dẫn học sinh phán đoán tình huống khi lưu thông trên đường

Trong phần hướng dẫn, các chuyên gia từ HEAD Sơn Minh trực tiếp phân tích những tình huống thường gặp trên đường, từ việc vượt xe tải, dừng đèn đỏ cạnh phương tiện lớn đến xử lý khi bị khuất tầm nhìn. Học sinh được hướng dẫn cách quan sát gương, giữ khoảng cách và lựa chọn vị trí an toàn khi lưu thông.

Học sinh hào hứng trang bị kỹ năng phản xạ thực tế

Ghi nhận tại buổi học, nhiều học sinh tỏ ra thích thú khi được tiếp cận các kỹ năng mang tính thực tế. Em Huỳnh Phan Minh Bảo (lớp 10A8) cho biết trước đây chưa hiểu rõ "điểm mù" nguy hiểm ra sao, nhưng qua hướng dẫn đã ý thức hơn khi di chuyển gần xe tải.

CSGT hỗ trợ học sinh trang bị đồ bảo hộ để vào phần thi lái xe

Trong khi đó, em Trần Nguyễn Đăng Kha (lớp 10A5) chia sẻ việc được học các phản xạ xử lý tình huống giúp bản thân tự tin hơn khi tham gia giao thông, tránh những sai lầm do chủ quan. Để kiểm tra mức độ tiếp thu, học sinh tham gia phần thi lý thuyết với yêu cầu đạt tối thiểu 12/15 câu, đồng thời thực hành lái xe với các bài kiểm tra kỹ năng, đòi hỏi đạt từ 80/100 điểm trở lên. Dịp này, hệ thống HEAD Sơn Minh cũng trao tặng 10 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh.

Học sinh thi thực hành lái xe an toàn

Đây là một trong các hoạt động nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Công an TP.HCM và Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM nhằm tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.