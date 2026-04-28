Xử phạt tài xế xe tải vượt ẩu tại khúc cua, suýt gây va chạm

Ngày 28.4, Đội CSGT đường bộ số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe tải về lỗi điều khiển xe vượt trong những trường hợp không được vượt.

Trước đó, ngày 26.4, cơ quan chức năng nhận được tin báo về một xe tải vượt ẩu trên quốc lộ 29 (đoạn qua xã Ea Ly) gây mất an toàn giao thông.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định tài xế L.V.D (36 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 77A-294.xx và mời đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tài xế điều khiển xe tải (màu trắng) vượt ẩu tại khúc cua trên quốc lộ 29 (địa phận Đắk Lắk) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Căn cứ theo quy định, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế về lỗi điều khiển xe vượt trong những trường hợp không được vượt, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo clip do lực lượng chức năng cung cấp, khi xe ô tô con đang lưu thông đến khúc cua thì bất ngờ gặp tình huống nguy hiểm. Xe tải do tài xế D. điều khiển đã lấn làn để vượt xe đầu kéo tại khúc cua.

Thời điểm này, tài xế ô tô con đã phanh gấp, tấp sát vào lề để tránh va chạm, nhiều người trên xe hoảng loạn, la hét. Sau đó, vụ việc được người dân phản ánh đến lực lượng CSGT.