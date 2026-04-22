Xử phạt tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên tỉnh lộ ở Tây Ninh

Ngày 22.4, tin từ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính một tài xế điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, cụ thể là đi ngược chiều trên đường tỉnh 824.

Xe tải đi vào làn ngược chiều trên tỉnh lộ ở Tây Ninh ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, qua công tác kiểm tra, xác minh từ hệ thống camera giám sát giao thông cùng các tài liệu liên quan, lực lượng chức năng xác định ông M.P.P (47 tuổi, ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô tải biển số 62A-585.xx lưu thông vào làn đường ngược chiều. Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 32 ngày 18.4, trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh.

Theo cơ quan chức năng, hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Căn cứ điểm b, khoản 5, điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với hành vi vi phạm trên, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không đi ngược chiều, tuân thủ đúng làn đường quy định nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.