Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xử phạt tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên tỉnh lộ ở Tây Ninh

Thanh Quân
22/04/2026 16:08 GMT+7

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế lái xe tải đi vào làn ngược chiều trên tỉnh lộ.

Ngày 22.4, tin từ Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính một tài xế điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, cụ thể là đi ngược chiều trên đường tỉnh 824.

Xe tải đi vào làn ngược chiều trên tỉnh lộ ở Tây Ninh

Trước đó, qua công tác kiểm tra, xác minh từ hệ thống camera giám sát giao thông cùng các tài liệu liên quan, lực lượng chức năng xác định ông M.P.P (47 tuổi, ở xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe ô tô tải biển số 62A-585.xx lưu thông vào làn đường ngược chiều. Vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 32 ngày 18.4, trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh.

Theo cơ quan chức năng, hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Căn cứ điểm b, khoản 5, điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với hành vi vi phạm trên, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không đi ngược chiều, tuân thủ đúng làn đường quy định nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tin liên quan

Tài xế xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ, bị phạt 19 triệu đồng

Tài xế xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ, bị phạt 19 triệu đồng

Sau khi người dân phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh làm rõ và xử phạt một tài xế xe tải lái xe đi ngược chiều trên quốc lộ 22.

Khám phá thêm chủ đề

Ngược chiều xe tải đi ngược chiều vi phạm giao thông phạt nguội giao thông Tây Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận