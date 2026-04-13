Công an Tây Ninh 'siết chặt' giám sát, tránh tiêu cực trong thi sát hạch lái xe

Ngày 13.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết tại các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn gần đây, sát hạch viên đã sử dụng máy chuyên dụng để rà quét, dò tìm các thiết bị điện tử nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp gian lận trong quá trình thi lý thuyết.

Việc áp dụng các thiết bị kỹ thuật trong kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của kỳ thi sát hạch lái xe; bảo đảm kết quả kỳ thi phản ánh đúng năng lực thực tế của thí sinh.

Sát hạch viên sử dụng máy chuyên dụng để rà quét, dò tìm các thiết bị điện tử ẢNH: CAO VŨ

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tại phòng thi, khu vực thi thực hành và các khu vực liên quan cũng được tăng cường; quy trình tổ chức sát hạch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định. Các hội đồng sát hạch đều quán triệt cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện đúng quy trình, quy chế, không để xảy ra sai sót, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức sát hạch.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo các thí sinh tham gia thi sát hạch tuyệt đối không mang theo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trái quy định trong quá trình thi, như tai nghe siêu nhỏ, thiết bị truyền tin, điện thoại di động hoặc các thiết bị gian lận khác... Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế sát hạch và hủy kết quả thi theo quy định.

Việc kiểm tra nhằm ngăn chặn các trường hợp gian lận trong quá trình thi ẢNH: CAO VŨ

Thiếu tá Nguyễn Minh Hoàng, Phó đội trưởng Đội Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh), cho biết công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng. Quá trình sát hạch diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công bằng và an toàn cho các thí sinh; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong thi cử sát hạch lái xe để đem lại sự minh bạch trong thi cử.



