Giấy phép lái xe không còn được dùng làm thủ tục đi máy bay

Theo Thông tư số 14/2026 của Bộ Công an (hiệu lực từ 3.2), quy định giấy tờ nhân thân khi đi máy bay đã thay đổi.

Cụ thể, đối với chuyến bay quốc tế, hành khách làm thủ tục đi máy bay sử dụng một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành; thị thực/giấy miễn thị thực/thẻ thường trú/thẻ tạm trú/thẻ đi lại doanh nhân APEC; thẻ căn cước/CCCD (nếu có thỏa thuận quốc tế cho phép); trẻ em có thể được ghi chung trong hộ chiếu của người đại diện hợp pháp.

Đối với chuyến bay nội địa, công dân Việt Nam sẽ làm thủ tục bằng một trong các loại giấy tờ: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID mức 2); hộ chiếu, giấy thông hành; thẻ Căn cước công dân, thẻ căn cước; giấy khai sinh (trẻ dưới 14 tuổi), giấy chứng sinh (trẻ dưới 2 tháng tuổi); thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo, thẻ Đại biểu Quốc hội; giấy chứng minh/chứng nhận của Công an, Quân đội; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không.

Như vậy, giấy phép lái xe đã không còn nằm trong danh sách hợp lệ.

Trong khi đó, công dân nước ngoài khi bay các chuyến nội địa sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế hợp lệ; thị thực/thẻ thường trú/thẻ tạm trú/giấy miễn thị thực; thẻ ngoại giao; tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cơ quan chức năng lưu ý giấy tờ phải là bản chính còn giá trị sử dụng hoặc bản điện tử hợp pháp. Trường hợp hành khách bị mất hoặc không có giấy tờ tùy thân thì người có quốc tịch Việt Nam cần giấy xác nhận nhân thân có dán ảnh, đóng dấu giáp lai do cơ quan công an cấp (giá trị 30 ngày); người nước ngoài cần giấy xác nhận mất hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp (giá trị 30 ngày).



