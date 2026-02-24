Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Giấy phép lái xe không còn được dùng làm thủ tục đi máy bay

Hà Mai
Hà Mai
24/02/2026 08:40 GMT+7

Từ 3.2, giấy phép lái xe không còn được dùng để làm thủ tục đi máy bay.

Theo Thông tư số 14/2026 của Bộ Công an (hiệu lực từ 3.2), quy định giấy tờ nhân thân khi đi máy bay đã thay đổi.

Ai còn tính cầm bằng lái xe đi máy bay là 'quay xe' liền - Ảnh 1.

Cụ thể, đối với chuyến bay quốc tế, hành khách làm thủ tục đi máy bay sử dụng một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu hoặc giấy thông hành; thị thực/giấy miễn thị thực/thẻ thường trú/thẻ tạm trú/thẻ đi lại doanh nhân APEC; thẻ căn cước/CCCD (nếu có thỏa thuận quốc tế cho phép); trẻ em có thể được ghi chung trong hộ chiếu của người đại diện hợp pháp.

Đối với chuyến bay nội địa, công dân Việt Nam sẽ làm thủ tục bằng một trong các loại giấy tờ: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID mức 2); hộ chiếu, giấy thông hành; thẻ Căn cước công dân, thẻ căn cước; giấy khai sinh (trẻ dưới 14 tuổi), giấy chứng sinh (trẻ dưới 2 tháng tuổi); thẻ Đảng viên, thẻ nhà báo, thẻ Đại biểu Quốc hội; giấy chứng minh/chứng nhận của Công an, Quân đội; thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không.

Như vậy, giấy phép lái xe đã không còn nằm trong danh sách hợp lệ.

Ai còn tính cầm bằng lái xe đi máy bay là 'quay xe' liền - Ảnh 2.

Ai còn tính cầm bằng lái xe đi máy bay là 'quay xe' liền - Ảnh 3.

Trong khi đó, công dân nước ngoài khi bay các chuyến nội địa sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế hợp lệ; thị thực/thẻ thường trú/thẻ tạm trú/giấy miễn thị thực; thẻ ngoại giao; tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Ai còn tính cầm bằng lái xe đi máy bay là 'quay xe' liền - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng lưu ý giấy tờ phải là bản chính còn giá trị sử dụng hoặc bản điện tử hợp pháp. Trường hợp hành khách bị mất hoặc không có giấy tờ tùy thân thì người có quốc tịch Việt Nam cần giấy xác nhận nhân thân có dán ảnh, đóng dấu giáp lai do cơ quan công an cấp (giá trị 30 ngày); người nước ngoài cần giấy xác nhận mất hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền cấp (giá trị 30 ngày).


Tin liên quan

Mùng 6 tết: Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có

Mùng 6 tết: Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lượng người từ khắp các tỉnh, thành đổ về TP.HCM, lập kỷ lục khách tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Khám phá thêm chủ đề

máy bay Bằng lái xe hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận