Tân Sơn Nhất hôm nay lại phá đỉnh khách đến, đông chưa từng có

Theo thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hôm nay (22.2, tức mùng 6 tháng giêng), sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ tới 1.060 chuyến bay với gần 178.000 hành khách. Đây là ngày dự kiến đón lượng khách đông nhất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cũng đồng thời xác lập kỷ lục đón khách chưa từng có tại sân bay nhộn nhịp nhất cả nước.

Sân bay Tân Sơn Nhất liên tục thiết lập kỷ lục đón khách dịp Tết Bính Ngọ ẢNH: NA NI

Trong đó, dự kiến có 540 chuyến đến, tương ứng 104.701 hành khách. Con số này phá vỡ kỷ lục hơn 101.000 khách đến sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm qua (mùng 5 tết). Đây là ngày thứ ba liên tiếp sau tết, Cảng Tân Sơn Nhất liên tục phá vỡ đỉnh lượng khách.

Theo đại diện Cảng Tân Sơn Nhất, áp lực lớn tập trung ở chiều đến khi người dân từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết. Ở chiều ngược lại, các chuyến bay đi cũng sôi động không kém khi có nhiều đoàn khách quốc tế bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam đầu Xuân.

Không chỉ Tân Sơn Nhất, lưu lượng hành khách và chuyến bay tại các sân bay trên cả nước giai đoạn này đều gia tăng. Để đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, các hãng hàng không đã chủ động tăng cường nguồn lực, bổ sung chuyến bay và phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt.

Tuy vậy, lưu lượng chuyến bay tập trung lớn trong cùng khung giờ khiến thời gian cất, hạ cánh của một số chuyến bay có thể được điều chỉnh theo điều kiện khai thác thực tế nhằm bảo đảm an toàn. Việc các chuyến bay delay là điều rất khó tránh. Hình ảnh dòng người xếp hàng chật kín lối cả ga đến và ga đi, vạ vật chờ bay bắt đầu diễn ra từ mùng 4 Tết và dự báo sẽ tiếp tục tái diễn trong ngày cao điểm nhất này.

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay dịp cao điểm, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cập nhật thông tin chuyến bay, đến sân bay sớm hơn thường lệ (khoảng 3 tiếng trước chuyến bay), đặc biệt với các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk trong 24 giờ trước giờ khởi hành.