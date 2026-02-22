Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tân Sơn Nhất hôm nay lại phá đỉnh khách đến, đông chưa từng có

Hà Mai
Hà Mai
22/02/2026 05:36 GMT+7

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lượng người từ khắp các tỉnh, thành đổ về TP.HCM, lập kỷ lục khách tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hôm nay (22.2, tức mùng 6 tháng giêng), sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ tới 1.060 chuyến bay với gần 178.000 hành khách. Đây là ngày dự kiến đón lượng khách đông nhất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cũng đồng thời xác lập kỷ lục đón khách chưa từng có tại sân bay nhộn nhịp nhất cả nước.

Tân Sơn Nhất hôm nay lại phá đỉnh khách đến, đông chưa từng có- Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất liên tục thiết lập kỷ lục đón khách dịp Tết Bính Ngọ

ẢNH: NA NI

Trong đó, dự kiến có 540 chuyến đến, tương ứng 104.701 hành khách. Con số này phá vỡ kỷ lục hơn 101.000 khách đến sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm qua (mùng 5 tết). Đây là ngày thứ ba liên tiếp sau tết, Cảng Tân Sơn Nhất liên tục phá vỡ đỉnh lượng khách.

Theo đại diện Cảng Tân Sơn Nhất, áp lực lớn tập trung ở chiều đến khi người dân từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết. Ở chiều ngược lại, các chuyến bay đi cũng sôi động không kém khi có nhiều đoàn khách quốc tế bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam đầu Xuân.

Không chỉ Tân Sơn Nhất, lưu lượng hành khách và chuyến bay tại các sân bay trên cả nước giai đoạn này đều gia tăng. Để đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, các hãng hàng không đã chủ động tăng cường nguồn lực, bổ sung chuyến bay và phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt. 

Tuy vậy, lưu lượng chuyến bay tập trung lớn trong cùng khung giờ khiến thời gian cất, hạ cánh của một số chuyến bay có thể được điều chỉnh theo điều kiện khai thác thực tế nhằm bảo đảm an toàn. Việc các chuyến bay delay là điều rất khó tránh. Hình ảnh dòng người xếp hàng chật kín lối cả ga đến và ga đi, vạ vật chờ bay bắt đầu diễn ra từ mùng 4 Tết và dự báo sẽ tiếp tục tái diễn trong ngày cao điểm nhất này.

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay dịp cao điểm, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cập nhật thông tin chuyến bay, đến sân bay sớm hơn thường lệ (khoảng 3 tiếng trước chuyến bay), đặc biệt với các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk trong 24 giờ trước giờ khởi hành.

Tin liên quan

Mùng 5 tết, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách cao nhất lịch sử

Mùng 5 tết, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách cao nhất lịch sử

Cận ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục chuỗi ngày cao điểm đón lượng khách khủng, đặc biệt là chiều khách đến.

Khám phá thêm chủ đề

Tân sơn nhất sân bay Tân Sơn Nhất hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận