Mùng 5 tết, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách cao nhất lịch sử

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông tin: Hôm nay (21.2, tức mùng 5 tháng giêng), sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 1.037 chuyến bay với hơn 169.700 hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông kín người trở về sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: T.N

Trong đó, dự kiến có 517 chuyến đến và 520 chuyến đi. Các chuyến bay nội địa chiếm tỷ trọng lớn với 356 chuyến đến và 355 chuyến đi, trong khi các chuyến bay quốc tế đạt 165 chuyến đi và 161 chuyến đến.

Về sản lượng hành khách, lượng khách đi dự kiến đạt 68.273 người, gồm 37.977 khách nội địa và 30.296 khách quốc tế. Ở chiều ngược lại, lượng khách đến ước đạt 101.436 người, trong đó khách nội địa đến tăng mạnh, đạt 71.221 người và khách quốc tế cũng tăng lên hơn 30.200 người.

Hơn 101.000 khách đến thiết lập kỷ lục mới của sân bay Tân Sơn Nhất bởi dù tổng lượt khách phục vụ ngày hôm qua (mùng 4 tết) đạt đỉnh chưa từng có trong lịch sử 10 năm - vượt ngưỡng 170.000 lượt - nhưng khách đến vẫn chưa vượt mức 100.000 khách. Đây là ngày thứ ba liên tiếp sau tết, lượng khách có mặt tại sân bay nhộn nhịp nhất nước đạt mức rất cao.

Không chỉ Tân Sơn Nhất, lưu lượng hành khách và chuyến bay tại các sân bay trên cả nước giai đoạn này đều gia tăng. Để đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển, các hãng hàng không đã chủ động tăng cường nguồn lực, bổ sung chuyến bay và phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong dây chuyền phục vụ nhằm bảo đảm khai thác an toàn, thông suốt. Tuy vậy, lưu lượng chuyến bay tập trung lớn trong cùng khung giờ khiến thời gian cất, hạ cánh của một số chuyến bay có thể được điều chỉnh theo điều kiện khai thác thực tế nhằm bảo đảm an toàn. Việc các chuyến bay delay là điều rất khó tránh.

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay dịp cao điểm, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cập nhật thông tin chuyến bay, đến sân bay sớm hơn thường lệ (khoảng 3 tiếng trước chuyến bay), đặc biệt với các chuyến sáng sớm hoặc đêm muộn và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk trong 24 giờ trước giờ khởi hành.