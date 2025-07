Đồng Nai: Đưa hơn 1.000 thí sinh đến Vĩnh Long thi sát hạch lái xe hạng C

Ngày 27.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tổ chức kỳ sát hạch lái xe hạng C cho 1.042 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và sát hạch lái xe Nguyễn Trình tại xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long (H.Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cũ).

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã chủ động phối hợp, hỗ trợ phương tiện đưa đón các thí sinh từ Đồng Nai đến Vĩnh Long để ôn luyện và thi sát hạch. Việc làm này giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, còn là giải pháp tình thế khi hiện tại Đồng Nai vẫn chưa có trung tâm đủ điều kiện tổ chức sát hạch lái xe hạng C.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp, hỗ trợ xe đưa rước các thí sinh từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Vĩnh Long để thi sát hạch lái xe hạng C ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Hiện tại, cả nước chỉ có 3 trung tâm được Cục CSGT Bộ Công an cấp phép tổ chức sát hạch lái xe hạng C. Chính vì thế, sự chủ động, linh hoạt và hỗ trợ tối đa cho thí sinh của CSGT Công an tỉnh Đồng Nai được đánh giá là giải pháp kịp thời, hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm 'vì nhân dân phục vụ'.

Các thí sinh thi phần thực hành lái xe hạng C ẢNH: PHÒNG CSGT CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Cụ thể, nhằm tạo thuận lợi cho các học viên đã hoàn tất chương trình đào tạo trước ngày 1.1.2025, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các cơ sở đào tạo tổng hợp hồ sơ, lập danh sách sát hạch lái xe trước ngày 25.7.

Những học viên này sẽ được thi lý thuyết theo bộ đề cũ và hoàn thành trước ngày 1.9.2025. Sau thời điểm trên, kỳ thi sát hạch lái xe sẽ chuyển sang sử dụng bộ 600 câu hỏi mới theo quy định của Cục CSGT; đồng thời phần thi thực hành cũng áp dụng tiêu chuẩn mới, với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 11.000 kg trở lên.

Thiếu tá Nguyễn Anh Khang, Phó đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian từ ngày 21.7 đến ngày 31.7, đơn vị này dự kiến tổ chức 33 đợt sát hạch lái xe các hạng cho các thí sinh trong tỉnh, bình quân mỗi ngày từ 3 đến 4 kỳ.

Thượng tá Lê Đức Trình, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai trao đổi, động viên các thí sinh tại Trường cao đẳng Miền Đông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngoài hỗ trợ thí sinh dự kỳ sát hạch lái xe hạng C cho 1.042 thí sinh tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 27.7 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức sát hạch lái xe tại 3 điểm thi khác trong tỉnh gồm: Trung tâm Đào tạo lái xe Đồng Nai tại P.Trấn Biên (TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ); Trung tâm GDNN và giáo dục thường xuyên Trảng Bom, tại xã Trảng Bom (H.Trảng Bom, Đồng Nai cũ) và Trung tâm Đào tạo (TTĐT) và sát hạch lái xe Trường cao đẳng Miền Đông, tại P.Bình Phước (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại TTĐT và sát hạch lái xe Trường cao đẳng Miền Đông, trong tổng số 193 thí sinh đăng ký dự thi các hạng B và B.01, có 174 thí sinh đã tham gia sát hạch. Kết quả, 119 thí sinh đạt (chiếm 68%).

Lực lượng CSGT hướng dẫn các thí sinh chuẩn bị bài thi sa hình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó giám đốc Trung tâm GDNN và sát hạch lái xe Bình Phú (xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai - là xã Đa Kia, tỉnh Bình Phước cũ), chia sẻ: "Từ đầu năm đến nay, việc tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe bị chậm lại do nhiều nguyên nhân khách quan. Hôm nay 27,7. gần 200 thí sinh được thi sát hạch, đã cơ bản giải quyết được hầu hết hồ sơ tồn đọng của trung tâm từ đầu năm đến nay".

Các thí sinh vui mừng khi hoàn thành phần thi sa hình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Đức cũng cho biết, các học viên rất vui mừng khi được tham dự kỳ thi này. Lực lượng CSGT cũng đã tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng để các học viên tham gia, giúp họ cảm thấy thoải mái khi dự thi đúng quy định.

Một thí sinh nữ tham gia thi đường trường ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đối với thí sinh đạt cả 4 nội dung thi sát hạch, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai sẽ nhanh chóng cập nhật kết quả, cấp số giấy phép lái xe mới để các thí sinh cập nhật lên VNeID và có thể lưu thông phương tiện hợp lệ. Với những thí sinh không đạt phần thi sát hạch, các nội dung đã đạt vẫn được bảo lưu trong thời hạn 1 năm kể từ ngày thi đạt; những nội dung chưa đạt, cơ sở đào tạo sẽ đề nghị cho các thí sinh thi lại vào kỳ sát hạch tiếp theo", thiếu tá Nguyễn Anh Khang cho biết thêm.